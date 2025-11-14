Escenario

“Santa Baby”: conozca los pasos de un challenge con técnica de heels (estilo de baile que se realiza con tacones altos)

Latidos Dance Academy propone un reto para mujeres que deseen aprender pasos y bailar heels, un estilo que se ejecuta con tacones altos, al ritmo de la famosa canción “Santa Baby”. El resultado se presentará en La Estación Transparente del Deseo.

Latidos Dance Academy propone un reto para mujeres que deseen aprender pasos y bailar heels, un estilo que se ejecuta con tacones altos, al ritmo de la famosa canción “Santa Baby”. El resultado se presentará en La Estación Transparente del Deseo. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Santa Baby es un challenge donde se enseña la técnica de heels al estilo del jazz, mediante una coreografía que incorpora sillas.

“¡Llega el momento de brillar, moverte con elegancia y construir confianza paso a paso!”, anuncian los organizadores del reto que invita a mujeres para aprender esta coreografía.

Las clases se impartirán los sábados de noviembre y el 6 de diciembre, de 14 a 17 horas, en la zona 13. La presentación final será el domingo 14 de diciembre, en zona 17.

La Estación Transparente del Deseo, una casa-monumento ubicada en la zona 17, intervenida con piezas de cerámica por el artista Marlov Barrios, será el escenario del convivio de Latidos Dance Academy, en el que se presentará Santa Baby y a las mujeres que acepten el reto de aprender la coreografía de esta canción el próximo domingo 14 de diciembre.

Fecha

Sábados 15, 22, 29 de noviembre y 6 de diciembre

Hora

14 a 17 horas

Lugar:

Latidos Dance Academy, 13 calle 15- 33 zona 13 segundo Nivel

Precios

Inversión: Q395 por mes

Vestuario: Q275 aproximadamente

Entradas:

WhatsApp 5208-7615

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.