Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, gana demanda por abuso sexual contra el productor Luis de Llano

Luego de agotar las últimas instancias, la actriz y cantante mexicana Sasha Sokol obtuvo un veredicto favorable en su demanda por el delito de daño moral en contra del productor Luis de Llano, pese al amparo que este interpuso para librarse de la sentencia.

Fue la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de México la que declaró por unanimidad la culpabilidad del productor mexicano, al contar con pruebas suficientes de que cometió abuso en contra de Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años.

A pesar del amparo promovido por Luis de Llano, las autoridades mexicanas ratificaron por unanimidad la condena de tipo civil interpuesta en el 2023, al concluir que existió daño moral hacia la cantante por el abuso de poder ejercido al mantener una relación con ella cuando tenía 14 años y él, 39.

La nueva resolución dictada por la Corte establece que Luis de Llano deberá pagar una indemnización por los daños provocados y emitir una disculpa pública a la exintegrante de Timbiriche.

Asimismo, la resolución obliga a Luis de Llano a participar en un programa de prevención de abuso sexual como parte de su sentencia y a abstenerse de hacer declaraciones o mencionar a Sasha Sokol de forma pública.

Sasha Sokol se pronuncia sobre la sentencia

Luego de que se hiciera efectiva la resolución de la CSJN ante el amparo, la cantante destacó que no existe una entidad más alta en el sistema de justicia del país, por lo que el productor deberá aceptar las consecuencias de sus actos.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la CSJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores”, resaltó Sokol.

Junto a su pronunciamiento, envió un mensaje a las víctimas de abuso durante la infancia, afirmando que, cuando estén listas, cada una podrá acceder a la justicia. Además, recalcó que la sentencia por sí sola no podrá reparar los daños, pero representa un paso hacia la sanación.

Agradeció a las autoridades por validar el proceso que atraviesan las víctimas de abuso “al reconocer que: ‘…en casos de abuso sexual en contra de menores existen tres problemas para efectos de la prescripción’”.

Dentro de su pronunciamiento, Sokol reflexionó sobre cómo el paso del tiempo permite a las víctimas darse cuenta de lo que sucedió cuando no sabían cómo defenderse.

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantástica’”, destacó Sokol.

Estas acusaciones fueron parte de las pruebas que llevaron a la justicia a condenarlo por abuso continuo. “Desde la relación sexual hasta el daño moral que violó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”, agregó.

Agotar las últimas instancias le permitió obtener la sentencia y, con ello, estabilizar “la verdad”, que señala como el principio de su sanación.

El inicio de la demanda

Fue el 8 de marzo de 2022 cuando la exintegrante de Timbiriche presentó una demanda por el delito de daño moral contra el productor Luis de Llano, luego de que este revelara en un programa de YouTube que había sostenido una relación con la cantante durante su infancia.

Fue durante el programa de Yordi Rosado que De Llano habló del romance que sostuvo con ella cuando tenía 14 años y él, 39.

Un año más tarde, Sokol informó que la Corte había condenado a De Llano por daño moral el 10 de mayo de 2023. La ejecución de la sentencia se vio aplazada por el amparo interpuesto por el productor, el cual fue rechazado por la CSJN.