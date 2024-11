Se declara culpable Young Thug, rapero acusado de liderar una banda criminal

El artista, cuyo verdadero nombre es Jeffery Lamar Williams, fue detenido en mayo de 2022 y es acusado por la justicia del estado de Georgia de ser el líder de una rama de la pandilla callejera “Bloods” implicada en asesinatos, tráfico de drogas y robos violentos de vehículos.

Su juicio, con cinco coacusados, es el más largo de la historia de este estado del sureste de Estados Unidos.

El rapero de 33 años se declaró culpable ante un tribunal de Atlanta, la capital de Georgia, de seis cargos, entre ellos posesión de drogas y armas de fuego y participación en actividades delictivas organizadas, según las mismas fuentes.

La estrella del hip-hop estadounidense también señaló que no impugnaba las acusaciones de dirigir una banda callejera y violar la ley de delincuencia organizada de Georgia.

Tres de los coacusados ya se han declarado culpables esta semana.

Young Thug speaks for the first time in his trial with an emotional closing statement ❤️



— "I am sorry, I am a nice guy, I have a good heart" pic.twitter.com/7KcekQc78N