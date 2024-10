Mujer asegura que “Diddy” Combs y dos famosos la violaron cuando tenía 13 años

El productor musical fue capturado en Nueva York en septiembre de 2024, en donde se le acusó de tráfico sexual, extorsión, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

Dos distintos jueces han denegado las solicitudes de sus abogados para tener libertad bajo fianza, el rapero se ha declarado no culpable en todos los cargos.

El caso del Combs cobró mayor revuelo mediático por la cantidad de denuncias que se han hecho presentes, más de 100 personas, incluyendo hombres y mujeres lo acusaron.

La denuncia reciente fue presentada el pasado 20 de octubre y el incidente ocurrió supuestamente durante una fiesta en Nueva York luego de los Video Music Awards 2000, según comentó People.

La identidad de la mujer que hizo la demanda está aún en el anonimato, ella aseguró que fue invitada a la fiesta por un conductor de limusina que trabajaba para Combs, pero al llegar al lugar la hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y le ofrecerían bebida que contenía drogas, apuntó el medio.

Los hechos según la demanda sucedieron así: "El empresario se acercó a la mujer con una mirada enloquecida y le preguntó si estaba lista para la ´fiesta´, luego la arrojaron hacia una celebridad masculina identificada en el documento como 'Celebridad A', quien presuntamente le violó mientras Combs junto a una celebridad femenina, llamada 'Celebridad B' solamente veían".

Los abogados de "Puff Daddy" negaron las demandas y mencionan que son intentos de obtener publicidad.

A woman accusing Sean "Diddy" Combs of raping her when she was 13 years old claims two celebrities were also involved in the alleged incident. she alleges she was raped by Combs and an unnamed male celebrity while a female celebrity watched at a party at a residence in New York . pic.twitter.com/Nwad6FmROr