Sean “Diddy” Combs mintió sobre el asesinato de Tupac, según el hermano del rapero fallecido

Pese a los años que han pasado, la muerte de Tupac continúa siendo tema de conversación en la cultura del rap, desde aquel 7 de septiembre de 1996 hasta la fecha, es un caso que sigue sin respuesta.

La figura de Tupac, eternamente presente tanto en los escenarios como en las calles, sigue viva en la memoria popular. Mientras tanto, las interrogantes continúan rondando sin una respuesta definitiva en el convulso mundo del rap.

Sin embargo, Sean "Diddy" Combs, que en la actualidad afronta cargos relacionados con tráfico sexual y crimen organizado, con un juicio ya estipulado, sigue negando cualquier vínculo con el asesinato de Tupac.

Mopreme Shakur, hermano de Tupac, compartió sus dudas en el programa "Piers Morgan Uncensored", con respecto a la versión que dio Combs acerca de lo sucedido con el rapero de los 90.

Mopreme confesó que años posteriores a la muerte de Tupac, se encontró en Los Ángeles con Sean en persona, en la conversación: “Básicamente, me dijo que no tuvo nada que ver con la muerte de mi hermano”, relató durante la entrevista y continúo diciendo: "Le respondí: “La verdad aún no ha salido a la luz, así que vamos a ver”. Aquí estamos, 27, 28 años después, y parece que hay dudas en esa declaración, junto con todas las otras sospechas que se tienen".

Las sospechas llegan por la enemistad que existía entre Tupac y el colectivo Bad Boy Records, liderados por "Diddy"; esa rivalidad, se convirtió en una de las más fuertes de la historia del género del rap. Incluso llegando a un atentado en contra de Tupac, que fue herido en 1994, cosa que solo avivó las llamas de un conflicto entre las costas Este y Oeste de Estados Unidos.

Mopreme Shakur, Tupac's step-brother, doubts Diddy's innocence in Tupac's murder.



He remembers a 2008 call where Diddy denied involvement but thinks the real story will come out eventually.pic.twitter.com/Y4EDikAXji