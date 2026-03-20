Semana Santa 2026: recorrido y horarios de Jesús del Perdón en el templo San Francisco

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Semana Santa 2026: recorrido y horarios de Jesús del Perdón en el templo San Francisco

Durante la Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala, Jesús Nazareno del Perdón recorrerá las calles desde el templo de San Francisco El Grande.

Ingrid Reyes

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La imagen de Jesús Nazareno del Perdón de la iglesia de San Francisco El Grande, recorrió calles de Antigua Guatemala este Jueves Santo. (Fotografía Prensa Libre: Edwin Castro).

Antiguamente se le llamó Jesús de las Angustias. Se le veneró en una pequeña capilla antes de que el entonces presidente Miguel HIdígoras, se interesara por reconstruir el templo San Francisco El Grande.  Por su estilo artístico el Nazareno pudo ser tallado alrededor de 1670-90, se desconoce su autor. 

Según la tradición oral la talla estuvo en la segunda capilla de la calle de Los Pasos. En 1932 se le confirió el nombre de Jesús del Perdón, en desagravio y arrepentimiento por el “abandono” en el que estuvo.  El Nazareno salía en procesión el martes santo; fue en 1955 que su procesión se trasladó a jueves santo.  En 1958 la imagen presidió el Vía Crucis que se rezaba por la pronta canonización del Hermano Pedro.  

Jesús Nazareno del Perdón 

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Imagen: Jesús Nazareno del Perdón

Lugar: Templo de San Francisco El Grande, Santuario del Santo Hermano Pedro, 7ª. Calle Oriente y Calle de Los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez 

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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