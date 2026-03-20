Semana Santa 2026: recorrido y horarios de Jesús del Perdón en el templo San Francisco

Antiguamente se le llamó Jesús de las Angustias. Se le veneró en una pequeña capilla antes de que el entonces presidente Miguel HIdígoras, se interesara por reconstruir el templo San Francisco El Grande. Por su estilo artístico el Nazareno pudo ser tallado alrededor de 1670-90, se desconoce su autor.

Según la tradición oral la talla estuvo en la segunda capilla de la calle de Los Pasos. En 1932 se le confirió el nombre de Jesús del Perdón, en desagravio y arrepentimiento por el “abandono” en el que estuvo. El Nazareno salía en procesión el martes santo; fue en 1955 que su procesión se trasladó a jueves santo. En 1958 la imagen presidió el Vía Crucis que se rezaba por la pronta canonización del Hermano Pedro.

Jesús Nazareno del Perdón

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Imagen: Jesús Nazareno del Perdón



Lugar: Templo de San Francisco El Grande, Santuario del Santo Hermano Pedro, 7ª. Calle Oriente y Calle de Los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez