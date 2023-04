Shakira: Así es el exclusivo colegio en el que estudiarán los hijos de la cantante y Piqué en Miami (y cuánto pagarán anualmente)

Se trata de uno de los 20 mejores centros de estudios del estado de Florida y en el que se han formado artistas como Lele Pons, Zoe Kravitz, Nastasha Lyonne (Orange is the New Black), el entrenador de futbol americano, Manny Díaz, y el excentro de los Bills, Christian Gaddis.

El Miami Country Day School, se encuentra a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad y cerca del aeropuerto y cuenta con instalaciones de primer nivel para alrededor de 1 mil 270 estudiantes, desde preescolar hasta diversificado.

¿Cuánto pagarán por la colegiatura Shakira y Piqué?

Según detalla la casa de estudios, se debe pagar una matrícula anual que incluye la admisión, viajes escolares, almuerzos, libros de texto y las cuotas de asociación de padres.

Fuera de esta matrícula, la cantante y el exfutbolista deberán pagar los uniformes y el bus que trasladarán a Sasha y Milan.

La colegiatura oscila entre los 33 mil 746 dólares pero varía dependiendo del grado de estudios: