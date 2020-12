Spotify: Bad Bunny es el artista más escuchado del 2020

Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify. (Foto Prensa Libre: EFE)

Bad Bunny ha sido el artista más escuchado en Spotify durante el 2020, con más de ocho mil millones de reproducciones, casi la mitad de las mismas procedentes de su último álbum YHLQMDLG, también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

El puertorriqueño, que acaba de publicar su tercer trabajo en lo que va de año bajo el título El Último Tour Del Mundo, cierra así una temporada de éxitos en la que recibió nominaciones a los Latin Grammy y los Grammy, fue portada de la emblemática revista Rolling Stone y actuó en la Super Bowl junto a Shakira y Jennifer López.

Pero los datos publicados por Spotify este martes demuestran que el 2020 ha sido un año “destacado para la música latina”, aseguró la compañía a Efe.

De los 20 artistas más escuchados en la plataforma de streaming líder, un total de 5 son latinos: J Balvin fue el tercer artista con más reproducciones del año, con Anuel AA como número catorce, Ozuna como dieciséis y Daddy Yankee en el vigésimo puesto.

YHLQMDLG, el disco más escuchado por delante de The Weekend y Dua Lipa

El disco que Bad Bunny lanzó esta primavera con aplauso de la crítica y una nominación al álbum del año en los Latin Grammy también fue respaldado por el público global.

YHLQMDLG fue el álbum más reproducido a nivel mundial, con más de 3 mil 300 millones de reproducciones, seguido de After Hours de The Weeknd y Hollywood’s Bleeding de Post Malone.

La lista de los cinco primeros puestos finalizó con Fine Line de Harry Styles y Future Nostalgia de Dua Lipa.

En canciones, sin embargo, se mantuvo el predominio anglosajón: Blinding Lights de The Weeknd, con casi 1 mil 600 millones de reproducciones fue el tema más escuchado.

En el segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron Dance Monkey de Tones And I’s y The Box de Roddy Ricch. La cuarta canción más reproducida fue Roses – Imanbek Remix de Imanbek y SAINt JHN, seguida por Don’t Start Now de Dua Lipa.

Por su parte, las artistas más escuchadas fueron Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey. Los artistas masculinos quedaron en este orden: Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd.

El Podcast de Michelle Obama entre lo más escuchado

De los datos facilitados por Spotify destaca que el podcast estrenado hace unos meses por la exprimera dama de EE. UU., Michelle Obama, es el cuarto programa más escuchado en todo el mundo, por detrás del informativo diario de The New York Times, las charlas TED y el formato humorístico del comediante Joe Rogan.