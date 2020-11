Así se vivieron los Latin Grammy 2020 (conozca la lista de los ganadores)

Los Latin Grammy 2020 pasan a la historia como aquellos celebrados durante la pandemia. (Foto Prensa Libre: Latin Grammy)

Este jueves 19 de noviembre se presentó en Miami los premios Grammy Latino, en una ceremonia parcialmente en línea. Una de las grandes sorpresas de esta gala fueron las 13 nominaciones, J Balvin rompió el récord del artistas con más postulaciones en la historia de los Grammy Latino, aunque solo fue ganador en una categoría.

Entre los agradecimientos J Balvin dedicó su premio a Colombia a todos los países que pasan por los desastres naturales, “el mundo necesita Colores”, dijo al hacer una referencia a su disco ganador de Mejor álbum de música urbana.

Estos premios fueron sin público ni alfombra roja para evitar contagios de coronavirus, pero tuvo las presentaciones a distancia de Anitta desde Rio de Janeiro, José Luis Perales desde Madrid, Fito Páez desde Buenos Aires y Bad Bunny desde San Juan. Más de 25 presentaciones de artistas que comenzó con la presentación al ritmo de salsa de Reik, Victor Manuelle, Jesús Navarro, Ivy Queen y Rauw Alejandro y Sergio George interpretando una canción de Héctor Lavoe.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de Lupita Infante, quien al ritmo de mariachis cantó Amorcito Corazón, como un homenaje a su abuelo Pedro Infante.

Una noche romántica a un tributo a Pedro Infante, en la voz de Lupita Infante quien interpretó #AmorcitoCorazón. #LatinGRAMMYs @prensa_libre pic.twitter.com/bz0F8yJiAR — Escenario de PL (@Escenario_pl) November 20, 2020

Bajo el lema “la música nos humaniza” arrancó este jueves la edición 21 de los Latin Grammy, la gran fiesta que celebrará el éxito mundial de los ritmos latinos en un año especialmente duro por la pandemia.

Alejandro Sanz ganó este jueves el premio a la Grabación del año por Contigo, en la vigésimo primera edición de los Latin Grammy, que se celebra de manera virtual. Sanz competía en esta categoría con “Tusa” de Karol G y Nicky Minaj; “China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G con Ozuna y J Balvin; “René” de Residente; “Vete” de Bad Bunny; “Rojo” de J Balvin; “Tutu” con Camilo y Pedro Capó; “Cuando estés aquí” de Pablo Alborán; “Solari Yacumenza” de Bajofondo y Cuateim 1080; y “Lo que en ti veo” con Kany García y Nahuel Pennisi.

Como Mejor álbum del año, la ganadora fue Natalia Lafourcade, por Un canto por México, Vol. 1. Este trabajo discográfico esta basado en un concierto benéfico celebrado en Ciudad de México, a finales de 2019, cuenta con 14 canciones con ritmos, melodías y arreglos de canciones de la cultura mexicana,

En el espectáculo en Miami, un grupo de médicos, enfermeros, bomberos y paramédicos actuaron junto al reguetonero cubano-estadounidense Pitbull para rendir tributo a los esfuerzos de los trabajadores de primera línea.

“Yo no puedo imaginar un mundo sin música y sin ellos de verdad que no hay música”, dijo Pitbull refiriéndose a los trabajadores del sector salud y especialmente a sus compañeros de escenario.

Con la interpretación de “I believe that we will win”, el artista reventó el escenario de Miami de los Latin Grammy en una edición virtual marcada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 que imposibilitó la celebración de una gala multitudinaria como en los años anteriores.

Junto al rapero se presentó en el escenario el grupo Band of Frontline Workers compuesto por el comandante Frank Fernández, en la batería; la asociada médica Debi Kuiper-Tomas, en el bajo, y el capitán Eddy Alarcón y el teniente Troy Maness como los responsables de las guitarras.

Además, estuvieron acogidos por un coro formado por la sargento Liz Bremer, la enfermera y especializada en obstetricia Kim Fleurinord, el bombero Adrian Ballard y el enfermero, bombero, paramédico y comandante retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Marlon Ferdinand.

Un escenario repleto de luces, fuegos artificiales y pura energía, demostró que la industria musical latina siente gran agradecimiento hacia las personas cuyo trabajo está logrando alrededor del mundo que la pandemia de covid-19 termine pronto y con el menor número de víctimas posibles.

El mensaje de Residente

La canción del año fue para René, de Residente, en donde dio un mensaje motivador “esta canción esta hecha para hacernos sentirnos libres, aunque nos cueste la vida y nosotros los artistas debemos atrevernos a innovar y ser creativos, esta noche veo talento y a veces veo personas con miedo a no estar en un listado de Spotify, a no sonar en la radio y no vender y el arte no se puede vender. Esa es la diferencia entre un negociante y un artista, nosotros somos artistas y nuestra prioridad y esta canción la hice sin miedo, sin miedo de ser vulnerables frente a ustedes”, dijo . También destacó su admiración a Jorge Drexler y a Trujillo Alto, lugar donde creció y que describe esta famosa canción.

Residente también se llevó el premio a Mejor canción de rap/hip hop, Antes que el mundo se acabe.

Desde Miami, hubo actuaciones de artistas de la música latina como Sebastián Yatra y Guaynaa, Karol G, Lupita Infante o J Balvin.

Esta edición tuvo el reto de incorporar música, con actuaciones de todo tipo, desde espacios muy diferentes que trataron de imitar esa energía que se crea cuando se comparte un mismo escenario.

La gala televisada de la 21a entrega anual de los premios de la Academia Latina de la Grabación fue presentada por la actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por “Roma”, junto a Brenda Contreras y Víctor Manuelle. Carlos Rivera también era parte de este grupo, pero antes de la fiesta una persona de su equipo fue diagnosticada con covid-19 y horas antes canceló su participación.

En la Premiere

La premiere se llevó a cabo antes de la entrega de las categorías principales. En ella destacaron Residente, Bad Bunny, Ozuna y Rosalía.

Como Mejor canción urbana y mejor fusión quedó Yo x ti, tu x mí, de Bad Bunny, quien también se llevó el reconocimiento a mejor interpretación de reguetón con Yo perreo sola.

Residente fue reconocido como Mejor canción de rap/hip hop por Antes que el mundo se acabe, inspirada en la época que vive el mundo por la pandemia.

Entre las sorpresas destacaron Fito Páez en dos categorías con mejor álbum, La conquista del espacio y canción de pop/rock, La canción de las bestias.

¿Y los guatemaltecos?

Gaby Moreno también estaba nominada por su álbum ¡Spangled!, junto a Van Dyke Parks en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. En la cual ganó Compadres, de Andrés Cepeda y Fonseca.

En la categoría Mejor arreglo donde participaba el guatemalteco Carlos Peña con Bésame mucho, también de la mexicana Daniela Calvario. En ella ganó La flor de la canela, de Lorenzo Ferrero.

También quedó fuera de los ganadores, el guatemalteco Nico Farias, quien estaba nominado como editor y posproductor de Aguije, del grupo paraguayo Tierra Adentro. En la categoría de Mejor álbum folklórico ganó Susana Baca, por su disco A capella.

El listado de algunas de las categorías principales

Grabación del Año

Contigo — Alejandro Sanz

Álbum del Año

Un canto por México, Vol. 1 — Natalia Lafourcade

Canción del Año

René, Residente

Mejor Nuevo Artista

Mike Bahía

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Hecho en México — Alejandro Fernández

Mejor álbum vocal pop

Pausa, Ricky Martín

Mejor canción pop

Tutu, de Camilo con Pedro Capó

Mejor álbum cantautor

Mesa par dos, de Kany García

Mejor canción tropical, premio a los compositores

Ruben Blades y Carlos Vives

Mejor álbum de música urbana

JBalvin, Colores

Mejor fusión interpretación urbana

Yo X Ti, Tu X Mi, Rosalía & Ozuna

Mejor interpretación reguetón

Yo perreo sola, Bad Bunny

Mejor canción de rap/hip hop

Antes que el mundo se acabe, Resdiente

Mejor canción urbana

Yo X Ti, Tu X Mi, Pablo Díaz-Reixa El Guincho, Ozuna & Rosalía

Mejor álbum de rock

¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los deportes)

Molotov

Mejor canción de rock

Biutiful

Mon Laferte

Mejor álbum por/rock

La conquista del espacio, Fito Páez

Mejor canción pop/rock

La canción de las bestias

Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa

Sobrevolando

Cultura profética

Mejor canción alternativa

En cantos, de Ismael Cancel, Ile & Natalia Lafourcade

Mejor álbum de salsa

40

Grupo Niche

Mejor álbum de cumbia y vallenato

Sigo cantando al amor (Deluxe)

Jorge Celedón & Sergio Luis Rodríguez

Mejor álbum de merengue o bachata

(Empate) Larimar, Eddy Herrera, Ahora, Daniel Santacruz

Mejor álbum tropical tradicional

Orquesta Aragón

Mejor álbum contemporáneo fusión tropical

Cumbiana

Carlos Vives