Superman rompe récord de taquilla y causa debate por su trama sobre inmigración

En su primer fin de semana, Superman: Legacy triunfó en taquilla a nivel mundial, al recaudar US$217 millones. Esta nueva visión de Clark Kent también generó un debate moral derivado de su trama, que profundiza en la inmigración y el trasfondo político, un mensaje que llega en medio de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

Esta vez, bajo la actuación de David Corenswet, la cinta se mantiene en el primer lugar de taquilla en Estados Unidos y Canadá, donde alcanzó una venta de US$122 millones en su primer fin de semana, destacó Bloomberg.

Datos de Warner Bros, citados por Infobae, revelan que, adicionalmente, la película recaudó otros US$95 millones a nivel internacional, lo que elevó el total global a US$217 millones, superando con holgura los 100 millones contemplados para su estreno.

La producción buscará superar en su segunda semana su presupuesto de US$225 millones, lo que representa un impulso para Warner Bros. Discovery Inc. y DC Studios para continuar por esta vía, informó Infobae.

La nueva versión retrata a un personaje más humanizado y fiel a la bondad que caracterizó al superhéroe en los cómics. Dirigida por James Gunn, la película lleva a Superman a enfrentar el escrutinio público y a debatir sobre la moralidad política.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Gunn comentó: “Superman es, en esencia, la historia de América. Es un inmigrante que viene de otro lugar y se integra a la sociedad. Pero, para mí, sobre todo, es una historia que reafirma que la amabilidad humana es un valor, y es algo que hemos perdido”.

La esencia de la película ha superado las expectativas de taquilla, según People, y ha generado una discusión sobre su trasfondo político y los valores que representa este héroe icónico del universo de DC Comics. La trama llega directamente en medio de las políticas implementadas por Trump, que buscan deportar a inmigrantes indocumentados del país norteamericano.

Superman renueva su enfoque narrativo

La decisión creativa de volver a la esencia de Superman de 1978 fue del director James Gunn, quien apostó por un héroe más bondadoso y vulnerable. En el papel de Lex Luthor, eterno antagonista de Clark Kent, buscó una caracterización más codiciosa y movida por la envidia.

En esta versión se cambió el contexto de Lois Lane —interpretada por Rachel Brosnahan— al dejarle saber desde el inicio la identidad del héroe. Según medios internacionales, su actuación fue calificada como una de las mejores interpretaciones del personaje.

Otro de los enfoques fue la incorporación de personajes secundarios en la trama. Como destacó el director, esta película no profundiza en el origen de Superman, sino en su vida adulta. Esta vez, figuras como The Engineer y Metamorpho amplían el universo narrativo.

Narrativa con mensaje migratorio

Gunn subrayó en entrevista con The Hollywood Reporter que esta versión tiene tintes políticos al abordar cuestiones de moralidad, con la intención de dejar un impacto. “Y no, no hago películas para cambiar el mundo, pero si algunas personas pudieran ser un poco más amables después de esto, me haría feliz”, recalcó.

Su versión de Superman, según Gunn, sigue a una persona inmigrante que llegó a Metrópolis para vivir, integrarse y cumplir un sueño. Un mensaje que —dijo— “llega en un momento particular, en el que la gente siente una pérdida de esperanza en la bondad ajena”.