Un ciudadano austríaco de 19 años que “juró lealtad” al grupo yihadista Estado Islámico (EI) fue detenido al cabo de una operación especial en Baja Austria, cerca de la capital, declaró en una rueda de prensa el director general de Seguridad Pública, Franz Ruf.

“Hemos descubierto acciones preparatorias centradas en los conciertos de Taylor Swift en Viena”, agregó y precisó que se habían incautado “sustancias químicas” en el domicilio del sospechoso.

Otra persona cómplice del sospechoso fue igualmente arrestada en Viena. Los dos individuos se habían “radicalizado en internet”, según los primeros elementos de la investigación.

La policía reforzará la seguridad durante los próximos días, en especial en la entrada de los conciertos de la estrella estadounidense que actúa jueves, viernes y sábado en la capital austriaca. Se espera una asistencia de 65mil espectadores en cada uno de los espectáculos.

“El riesgo real está descartado por el momento, pero al aumentar el peligro difuso, debemos tomar las medidas necesarias y activar nuestras unidades especiales para los conciertos”, precisó el jefe de la policía de Viena, Gerhard Purstl.

Austria incrementó sus medidas preventivas desde que tuvo lugar un atentado yihadista el 2 de noviembre de 2020, que causó cuatro muertos, el primero ocurrido en este país de 9.1 millones de habitantes.

