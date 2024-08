Arath de la Torre, actor y conductor mexicano, presentó su renuncia a La Casa de los Famosos, un programa de telerrealidad donde varias celebridades conviven en la misma residencia y deben superar algunas pruebas para no ser expulsados y convertirse en el único ganador.

A raíz de algunos malentendidos con otros participantes del programa, el actor expuso que deseaba retirarse del programa, no solamente por lo ocurrido, sino también por motivos de salud.

“Ya pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo y el derecho a que sea aceptada. Ayer me sentí lastimado (…) Mis hijos me están viendo, mi familia me está viendo, mucha gente que sufre mi enfermedad lo está viendo”, afirma el actor en una de las grabaciones de dicho programa.

Al respecto, varios admiradores se pronunciaron en redes sociales enviando mensajes de apoyo a Arath de la Torre. El actor agradeció los mensajes recibidos por parte de sus seguidores. Sin embargo, se desconoce si la producción de La Casa de los Famosos aceptó su renuncia.

¿Qué enfermedad tiene Arath de la Torre?

Arath de la Torre padece el Síndrome del Intestino irritable (SII), conocido también como colitis nerviosa, según lo informado por diversos medios mexicanos. Esta enfermedad engloba varios síntomas que van desde dolor constante en el área abdominal hasta cambios en la evacuación de las heces, según datos del Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK por sus siglas en inglés).

En este caso, los expertos afirman que puede presentarse diarrea, estreñimiento o ambos al mismo tiempo. Además, los síntomas pueden presentarse sin algún signo visible de daño o afección en el tracto digestivo.

Esta enfermedad se considera un trastorno gastrointestinal de tipo funcional. Según los especialistas, estos trastornos tienen relación con problemas en la manera en la que el cerebro y el intestino trabajan.

Por ello, el intestino puede volverse más sensible y cambiar la manera en la que sus músculos se contraen, lo que causa molestias e hinchazón. No obstante, la Clínica Mayo afirma que no suele tratarse de una enfermedad grave en un buen porcentaje de los casos. Sin embargo, es una enfermedad crónica que debe controlarse para evitar complicaciones.

De acuerdo con medios internacionales, esta enfermedad podría ser el resultado de problemas emocionales como el estrés crónico, la depresión, la ansiedad, los trastornos psicosomáticos y los conflictos no resueltos.

¿Cuándo consultar al médico?

Cuando se experimenta pérdida de peso, diarreas por la noche, sangrado rectal, anemia, vómitos sin explicación y molestias que no mejoran al expulsar gases o evacuar, es momento de pedir ayuda médica.

Si usted desea asesorarse de manera más profunda sobre este síndrome o cualquier otra enfermedad relacionada, le recomendamos acudir con su médico de confianza para que le oriente mejor.