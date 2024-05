Taylor Swift, la artista más escuchada en Spotify durante 2023, aterrizó en España para continuar con su gira mundial The Eras Tour.

La cantante estadounidense va a debutar en territorio español este 29 y 30 de mayo en un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu que paralizará la ciudad.

El arribo de Taylor Swift a Madrid causó un revuelo mediático muy pocas veces antes visto, a tal punto de que miles de sus fans la esperaron afuera del hotel en el que se hospeda en la capital española.

Swift eligió el hotel Rosewood Villa Magna para que sea su hogar durante estos dos días, ya que este complejo cuenta con una ubicación privilegiada a escasos minutos del Bernabéu y es uno de los más exclusivos de la ciudad.

El hotel Rosewood Villa Magna se encuentra ubicado en el número 22 del Paseo de la Castellana y cuenta con 154 habitaciones de lujo, entre las que destacan sus dos suites ubicadas en el último piso que cuentan con las terrazas más grandes de Madrid.

Además, este hotel de lujo también cuenta con un spa con un hammam al estilo turco, un restaurante con 3 estrellas Michelin dirigido por el chef Jesús Sánchez y una terraza con vista panorámica a la ciudad.

Fans de Taylor Swift en el exterior del Hotel Rosewood Villa Magna#TaylorSwiftErasTourEspaña #MadridTStheErasTour pic.twitter.com/Y5URO4TqdY — Vida de Madrid (@VidaDeMadrid) May 28, 2024

La suite en la que se hospeda Taylor Swift es la más cara de todo Madrid. La Royal Anglada House tiene capacidad para hasta seis personas y cuenta con dos dormitorios, una sala doble con bar, una chimenea, una oficina y una terraza con vistas 360 grados.

Esta lujosa habitación, elegida por la cantante de All Too Well, tiene un costo de más de US$27 mil por noche.