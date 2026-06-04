“Te estamos esperando”: el emotivo mensaje de cumpleaños que la hija de Alejandro Marcovich le dedicó mientras continúa en coma

Luego de sufrir un derrame cerebral, el músico argentino Alejandro Marcovich pasó su cumpleaños número 66 en el hospital, donde permanece bajo vigilancia médica y en estado de coma desde el pasado 19 de mayo.

El músico y exintegrante de Caifanes mantiene un pronóstico reservado. Además, se dio a conocer que recibe atención de especialistas. A menos de un mes de la complicación cerebrovascular, Béla Marcovich compartió un enternecedor mensaje con motivo del cumpleaños del músico.

El pasado 3 de junio, Alejandro Marcovich cumplió 66 años, lo que llevó a su hija a dedicarle un mensaje de esperanza. “Feliz cumpleaños, papá. Aquí te estamos esperando para partir tu pastel y celebrar la vida juntos”, inició Béla Marcovich, mientras presentaba un video con fotografías de la vida del músico.

Acompañado por la canción Here Comes The Sun, de The Beatles, Béla Marcovich recordó a su padre en su cumpleaños número 66 y resaltó que la familia lo ama y lo extraña mucho.

Béla Marcovich destacó que la familia espera verlo superar el coma en el que se encuentra y que tenga una pronta recuperación. Con este mensaje también confirmó que el músico argentino continúa bajo cuidados intensivos y en estado de coma inducido, según destacó Infobae.

La evolución del artista se ha mantenido en reserva por parte de sus familiares. Sin embargo, en redes sociales se ha generado confusión, debido a que la familia ha desmentido versiones sobre una supuesta búsqueda de apoyo económico.

La esposa del músico, Gabriela Martínez, denunció que personas ajenas a la familia han aprovechado la situación para organizar campañas de recaudación de dinero con el argumento de que los fondos serían destinados a la hospitalización del artista, lo cual, afirmó, es falso.

En esa ocasión, Martínez reveló que el estado de salud de Alejandro Marcovich continúa siendo delicado y que permanece bajo vigilancia neurológica estrecha y con pronóstico reservado.