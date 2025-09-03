Teatro en Guatemala: “El alimento de las moscas” regresa a escena

Lejos del camino del humor y lo fácil de digerir, El alimento de las moscas ofrece una propuesta distinta. Aunque la historia es ficticia, esta obra teatral muestra a un personaje que revela su instinto y su dolor más profundo. Sin embargo, en medio de este abismo también puede nacer la belleza.

Se trata de una obra recomendada únicamente para público adulto. Según información hemerográfica de Prensa Libre, el objetivo de la puesta en escena es instar al asistente a cuestionarse y a remover fibras humanas complejas.

La obra está bajo la dirección de Patricia Orantes e interpretada por Gustavo Santos, y fue escrita por el dramaturgo español Eusebio Calonge.

Anteriormente, la puesta en escena se presentó en otros recintos del país. El próximo 5 de septiembre llegará al Centro Cultural de España, donde el público podrá disfrutar de esta propuesta diferente

Fecha

5 de septiembre de 2025

Hora

18 horas

Lugar

Centro Cultural de España en Guatemala (Sexta avenida, 11-02, zona 1 capitalina, Edificio Lux)

Precio

Boletos gratuitos en cceguatemala.org

(Aforo limitado)

