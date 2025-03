“Tengo problemas de ira y creo que me odio”: los preocupantes mensajes de Justin Bieber

Han pasado más de 16 años desde que el cantante y compositor canadiense Justin Bieber se dio a conocer a nivel internacional gracias a los videos de sus presentaciones publicados en su perfil de YouTube, con los que logró captar la atención del empresario musical Scooter Braun, quien lo catapultó a la fama cuando era un adolescente.

Desde entonces, el nacido en la ciudad de London, Ontario, ha vendido más de 150 millones de discos por todo el mundo, los que le ha servido para poder obtener múltiples galardones, incluidos dos premios Grammy (Mejor Grabación Pop en 2016 y Mejor Interpretación Country en 2021), dos Brit Awards y 20 premios Billboard.

A pesar de su gran talento musical, la carrera artística de Bieber se ha visto opacada en algunos momentos por su acelerada vida personal, tomando en consideración que, tal y como él lo expresa, la fama y el dinero llegaron a su vida “cuando aún era un niño”, lo que lo llevó a cometer decenas de errores que él cataloga como aprendizajes.

La vida personal de Justin ha sido el centro de atención durante muchos años, y todo comenzó con su relación amorosa con la actriz y cantante estadounidense, Selena Gómez, ya que se habían convertido en una de las parejas más famosas del mundo, y luego, en 2019, contrajo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, madre de su hijo.

Desafíos con su salud mental

En abril del 2020, Justin Bieber le confesó a sus seguidores en Instagram que desde hace años ha lidiado con diversos desafíos en su salud mental, principalmente con la ansiedad y la depresión, dos trastornos en el estado de ánimo que se caracterizan por los sentimientos persistentes de tristeza, miedo, preocupación o inquietud.

Posteriormente, en mayo del 2021, al cantante y compositor canadiense le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt, una condición que afecta los nervios faciales y provoca erupciones en la cara, el oído y la boca. Ante esta situación, el artista inició su camino en la fe cristiana con el propósito de encontrar la sanación a sus problemas.

A pesar de sus problemas emocionales, la estrella de Ontario se había mantenido “bastante bien” desde el nacimiento de su primer hijo, en agosto del 2023. Desafortunadamente para Justin, sus luchas internas no han terminado y recientemente generó preocupación entre sus fanáticos por una serie de publicaciones.

“A veces creo que me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero me sigo odiando cuando cambio para complacer a los demás. También tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”, escribió Bieber en relación a los conflictos de su vida.

“Toda mi vida me he sentido indigno, como si fuera un fraude. Cuando me decían que merecía algo, me sentía poco astuto, como si supieran lo que pienso. Digo todo esto para que sepas: si te sientes un poco incómodo, bienvenido al club. Definitivamente me siento incompetente y sin la preparación necesaria para vivir”, aseguró el canadiense.

A raíz de sus publicaciones en redes sociales, la comunidad de fanáticos de Justin Bieber, conocidos como “Beliebers”, se unió para poder expresarle su apoyo al cantante norteamericano, asegurándole que sus confesiones eran apreciadas, ya que lo más importante es su bienestar mental y físico, así como el de su esposa Hailey y su hijo.