Ayahuasca: Mitos y verdades, regulaciones en países, cómo ha llegado a la cultura pop y qué dice la medicina

Para algunos pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, la ayahuasca (Cuyo nombre científico es Banisteriopsis caapi) es una planta sagrada cuyas hojas redondas, verdes y puntiagudas pueden desarrollar ramas largas y fuertes que se utilizan para preparar un brebaje ancestral que sirven en sus rituales.

En la actualidad, la bebida se utiliza en la medicina tradicional sudamericana para tratar lesiones digestivas; sin embargo, si esta especie botánica se combina y se coce con el arbusto conocido como "Chacrona", el brebaje comienza a actuar como un antidepresivo psicoactivo que genera efectos alucinógenos en las personas que lo consuman.

El consumo de la ayahuasca es perjudicial para las mujeres embarazadas o lactantes, como también para las personas con ciertas condiciones físicas, como la diabetes, la uremia, el lupus y la esclerosis múltiple, ya que puede provocar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos de un órgano interno, generando confusión y desorientación.

No obstante, a pesar de los riesgos, los especialistas en medicina tradicional amazónica indican que la la bebida ritual recibió su nombre en la lengua quechua por la cosmovisión de los pueblos nativos, ya que su significado: "Soga de los espíritus", representa el permiso para que el alma de una persona salga de su cuerpo sin que muera.

De acuerdo con la Asociación Boliviana de Facultades de Medicina (ABOLFAM), la ayahuasca no genera adicción: "De hecho, son muchas las personas que nunca vuelven a beberla después de esa primera vez, principalmente por los fuertes vómitos o diarreas que puede ocasionar tras haberla consumido", indicó el Colegio Médico de Bolivia.

Los chamanes, conocidos también como los "médicos indígenas", aseguran que el efecto de la ayahuasca es muy diferente en cada persona, tanto desde el punto de vista físico, como mental: "Su efecto desata alucinaciones asociadas a las realidades de cada individuo, para algunos es hermoso, mientras que para otros es muy atermorizante".

Según los chamanes, no todo el mundo puede tomar ayahuasca, y por esa misma razón, los curanderos deben pedirle sus antecedentes médicos a todas las personas interesadas, tomando en cuenta que han habido casos en donde los consumidores de la bebida "han perdido el contacto con la realidad" durante un tiempo indefinido.

Los únicos capacitados para llevar a cabo un ritual de ayahuasca son, un chamán o un curandero, nadie más. Ante esta situación, el brebaje se debe tomar en conjunto con otras personas, nunca de manera individual o sola, ya que la guía de un experto es necesaria en todo momento, debido a las posibles reacciones de los consumidores.

A nivel internacional, uno de los componentes de la poción que surge de la ayahuasca: El compuesto químico conocido como Dimetiltriptamina (DMT), se encuentra dentro de la lista de la convención sobre sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas desde el año 1971, y por lo tanto se encuentra fiscalizado en 193 territorios.

Sin embargo, de acuerdo con la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), "las plantas o materiales vegetales que continen DMT no se encuentran sujetas a fiscalización"; no obstante; países como Francia, Ucrania, Chile y México si han reglamentado explícitamente la situación de la ayahuasca y sus respectivas derivaciones consumibles.

La antigua bebida alucinógena del Amazonas se ha convertido en la última tendencia de Nueva York y California, y de acuerdo con el biólogo de Harvard, Richard Evans, la popularidad de la ayahuasca surgió a finales de los años 90, principalmente por la presencia de esta "planta sagrada sudamericana" en libros y conferencias de botánica.

"En una industria dedicada a los productos sintéticos, la gente se siente atraída por esta droga natural, con su linaje antiguo y su uso ritualizado. Tradicionalmente, los chamanes purifican el entorno tocando instrumentos, y es muy atractivo interactuar con canciones que han permanecido sin cambios durante miles de años", agregó Evans.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud en Perú, la ayahuasca es una planta de uso en la medicina ancestral y en la actualidad se utiliza para mejorar algunos aspectos, tomando en cuenta que "los alucinógenos estimulan las neuronas piramidales de glutamato, involucradas en el aprendizaje, memoria y control del estrés".

Otras investigaciones en Brasil reportaron que, la tetrahidrhoarmina presente en el brebaje tiene un efecto antioxidante que proporciona protección contra la neurodegeneración y tiene valor terapéutico para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, un trastorno que causa problemas de movimiento, mentales y del sueño.

