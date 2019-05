“Terminator: Dark Fate” muestra su primer tráiler oficial con el regreso de Sarah Connor

De acuerdo con Paramount y Deadline, este jueves se liberó el tráiler oficial de Terminator: Dark Fate (Terminator: Destino oscuro), el nuevo filme de la franquicia que será la continuación de la secuela que James Cameron dirigió en 1991.

La producción es dirigida por Tim Miller, quien se ganó el aprecio de colegas y periodistas por su trabajo en Deadpool (2016). Además, James Cameron es el productor general.

Terminator: Dark Fate contará con elementos clave de las películas anteriores como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, la actriz estadounidense que le dio vida a Sarah Connor.

De acuerdo con los datos oficiales de la producción, el último filme de Terminator no destacó en taquilla. Terminator Génesis, protagonizada por Schwarzenegger, Emilia Clarke como Sarah Connor y Jai Courtney como Kyle Reese, recaudó US$440 millones a nivel mundial y con Terminator: Dark Fate, Paramount Pictures busca darle fuerza a la franquicia.

Terminator: Dark Fate llegará la pantalla grande el próximo 25 de octubre al Reino Unido y a partir del 1 de noviembre en Estados Unidos y el resto del mundo.

Welcome to the day after Judgment Day. Check out the official poster for #TerminatorDarkFate. Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/dXeAwYrsAi

— Terminator: Dark Fate (@Terminator) May 22, 2019