The Rolling Stones rejuvenecen 50 años con IA de los creadores de South Park

Mick Jagger y Keith Richards, de 82 años, y Ronnie Wood, de 78, integrantes de The Rolling Stones, aparecieron 50 años más jóvenes en el nuevo video musical de su tema In the Stars.

El videoclip de su nuevo sencillo recrea a la agrupación en la década de 1970 gracias a tecnología de rejuvenecimiento digital desarrollada por la empresa Deep Voodoo, fundada por los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone.

En las imágenes aparece el grupo interpretando In the Stars, rodeado de seguidores que bailan y disfrutan de la música, mientras otros músicos se suman a la interpretación.

Entre los protagonistas figura la actriz Odessa A’zion, quien interactúa de forma directa con Mick Jagger, en su versión rejuvenecida digitalmente.

“¿Estás bromeando? Es mi sueño. Estoy obsesionada con The Rolling Stones. Esto definitivamente estaba en mi lista de cosas por hacer”, dijo la artista sobre su participación en el videoclip.

Dirigida por François Rousselet, la producción incluyó dobles de cuerpo para los tres músicos, sobre los cuales especialistas en inteligencia artificial de Deep Voodoo replicaron digitalmente los rasgos de The Rolling Stones, con alta fidelidad visual.

También participaron artistas especializados en deepfakes, responsables de las versiones digitales de cada integrante de la banda, además de un “AI data wrangler”, encargado del manejo de datos para el proceso de generación visual.

In the Stars forma parte del próximo álbum de estudio de The Rolling Stones, titulado Foreign Tongues, que será publicado el próximo 10 de julio del 2026.