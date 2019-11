Tina Turner, la reina del rock and roll, cumple 80 años

La cantante estadounidense Tina Turner actúa durante un concierto en Zurich, Suiza, en 2009. EFE/Steffen Schmidt

Ha pasado una década desde que se despidió de los escenarios, pero la estrella de Tina Turner sigue brillando con la misma fuerza: la leyenda de la “Reina del Rock and Roll” continúa gracias al musical “Tina, The Tina Turner Musical”, un repaso por la vida y carrera de la artista a través de 23 de sus canciones que acaba de llegar a Broadway después de triunfar en el West End londinense y Hamburgo.

La propia cantante, que el próximo 26 de noviembre cumple 80 años, es productora del espectáculo y abandonó su plácido retiro en un castillo suizo junto a su marido Erwin Bach para asistir al estreno del musical en el teatro Lunt-Fontanne de Nueva York.

“Este musical es mi vida, pero es como el veneno que se ha convertido en medicina. Nunca imaginé ser tan feliz como soy ahora”, manifestó Tina Turner sobre el escenario, secundada por Adrienne Warren, la actriz que interpreta a la leyenda del rock en el espectáculo de Broadway.

La producción, con un presupuesto de 16 millones de dólares y dirigida por Phyllida Lloyd, llegará el próximo año a Utrecht (Países Bajos) y Stuttgart (Alemania), y resume media vida de la cantante, desde su infancia en Tennesse hasta la década de los 80, cuando se alzó como una de las estrellas de la música más importantes del panorama internacional.

Sin duda la vida y la carrera de Tina Turner bien dan para un musical: más de 200 millones de discos vendidos, doce premios Grammy (cuatro de ellos honoríficos), entre centenares de reconocimientos, avalan la trayectoria de una artista única que en 1988 consiguió la hazaña de llenar el estadio brasileño de Maracaná con 182.000 espectadores.

Una vida de sobra conocida después de que la cantante publicara su autobiografía ‘I, Tina: My Life Story’, en 1986, y ‘Tina Turner: My Love Story’ hace un año.

“No canto, no bailo, no me arreglo”, confesaba Tina Turner el pasado mes de septiembre en una entrevista al diario ‘The New York Times’.

Alejada del mundo del espectáculo en los últimos años, sin embargo, su arrolladora energía sobre el escenario se mantiene imborrable en la memoria de sus seguidores.

Del éxito al infierno junto a Ike Turner

Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de noviembre de 1939) se convirtió en Tina Turner por obra y gracia de Ike Turner, su descubridor, pareja musical y luego marido y, a la postre, el causante de su desgracia, después de años de matrimonio en los que la artista sufrió las continuas agresiones físicas de su esposo.

Criada junto a su hermana por sus abuelos, tras el abandono de sus padres, Anna Mae Bullock se trasladó a St. Louis (Missouri) después del fallecimiento de su abuela, y en la ciudad entró de lleno en los clubes de R&B con apenas 16 años.

Fue en uno de ellos donde, en 1956 cantó por primera vez con los ‘King of the Rhythm’ de Ike Turner, que quedó impresionado por su talento y pronto la cantante se unió al grupo.

Su interpretación, en 1960, de la canción ‘A Fool in Love’ en una grabación que en principio no iba a realizar la artista marcó el punto de inflexión de su carrera.

Fue entonces cuando Ike decidió cambiar el nombre de Anna Mae por Tina Turner, y el aquel sencillo se convirtió en un éxito, con Tina ya como miembro permanente y principal de la banda de Ike, que pasó a llamarse ‘Ike & Tina Turner’.

La vida profesional se mezcló entonces con la persona y, poco después, Tina e Ike se casaron en México. Para entonces Tina Turner ya había tenido a su hijo Raymond Craig (1958) con otro miembro de la banda, y en 1962 nacería Ronald, hijo de Ike y Tina.

El dúo, que en 1991 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll, logró uno de sus mayores éxitos con la canción ‘River Deep, Mountain High’ (1966), además de otros como ‘It’s gonna work out fine’, ‘I idolize you’, y, por su puesto, su célebre versión del tema ‘Proud Mary’ (1969), su mayor logro comercial y premio Grammy a la mejor interpretación de un dúo o grupo de R&B.

Superestrella en solitario

Pese a los éxitos del dúo, el gran despegue de la carrera de Tina Turner se produjo en solitario, llegando a ser una de las figuras más importantes de las décadas de los 80 y los 90.

La artista logró sobrevivir y escapar de un matrimonio basado en el control y la extrema violencia que Ike Turner ejercía sobre ella, una situación que la llevó al borde del suicidio en una ocasión.

Cuando en 1976 dejó a su marido, se encontró con apenas 36 centavos en el bolsillo: Ike había registrado comercialmente su nombre y había controlado todas sus ganancias.

El divorcio supuso el renacer de Tina Turner quien, a partir de ese momento, logró los mayores éxitos de su carrera.

Había grabado anteriormente los discos ‘Tina Turns the Country On!’ (1974) y ‘Acid Queen’ (1975), y continuado su trayectoria en solitario con ‘Rough’ (1978) y ‘Love Explosion’ (1979), pero sería el álbum ‘Private Dancer’ (1984) el que la situó en el estrellato.

Nominado al premio Grammy de Álbum del año, Tina Turner consiguió los galardones a la grabación del año y a la mejor interpretación vocal pop femenina, por ‘What’s Love Got to Do with’ it, y el reconocimiento a la mejor interpretación vocal rock femenina por ‘Better Be Good to Me’.

Este último lo conseguiría tres veces más, por ‘One of the Living’ (1986), ‘Back Where you started’ (1987) y ‘Tina Live in Europe (1989). Además, en 2008 compartió con varios artistas el Grammy al Álbum del Año por ‘River: The Joni Letters’.

A continuación, “One of the Living”:

Tina Turner, que es junto a Donna Summer una de las dos artistas femeninas que ha optado a premios Grammy en las categorías de pop, rock y R&B, recibió en 2018 el premio Grammy a toda su carrera, y cuenta con tres temas en el Grammy Hall of Fame: ‘Proud Mary’, ‘River Deep – Mountain High’ y ‘What’s Love Got To do with it’.

Después del éxito de ‘Private Dancer’, Tina Turner repetiría resultado con ‘Break Every Rule’ (1986) y ‘Foreign Affair’ (1989), con canciones como ‘The Best’, una de las más representativas de su trayectoria.

En los años 90 publicó tres nuevos álbumes: ‘What’s love got to do with it?’ (1993) – banda sonora de la película sobre su vida -; ‘Wildest Dreams’ (1996) y ‘Twenty Four Seven’ (1999), último disco de estudio de una artista que se convirtió en leyenda del rock con diez giras internacionales.

A la vida vertiginosa de estrella del rock le ha seguido su buscado descanso en Suiza, país del que obtuvo la nacionalidad en el año 2013, y donde vive junto a su Erwin Bach, con quien se casó en 1986.

Hace una década, después de cincuenta años de carrera, Tina Turner dejó los escenarios.

“He agotado mi carrera, hice muchísimas giras mundiales y disfruté el éxito mundial, pero, al final, noté que no tenía ambición para estar en el escenario como Tina Turner hasta el final de mi vida”.

Pero, desde luego, siempre será la “Reina del Rock and Roll”.

