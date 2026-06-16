Tom Holland confirma su matrimonio con Zendaya: “Todos estuvieron ahí”

Tom Holland, el actor británico conocido por encarnar a Spider-Man, reveló detalles de su relación con la también actriz Zendaya, con quien confirmó su unión matrimonial.

En una entrevista reciente con la revista Esquire UK, abordó el vínculo que mantiene con la actriz y cantante de 29 años, tras meses de especulación sobre una supuesta boda.

“Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga y soy lo más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Jamás”, expresó.

Durante la entrevista aclaró la incógnita sobre su boda con Zendaya y, al ser cuestionado acerca de si algún familiar creyó haberse perdido el acontecimiento, confirmó los hechos de forma breve y directa.

“No, porque todos estuvieron ahí... Eso es todo lo que obtendrán al respecto”, dijo.

Infobae recordó que el primero en revelar la noticia del casamiento fue el estilista de Zendaya, Law Roach, durante una entrevista en los Actor Awards de Los Ángeles, en febrero del 2026. En esa ocasión, Roach aseguró: “La boda ya ocurrió. ¡Te la perdiste!”.

La pareja se conoció en el 2016, durante el rodaje de Spider-Man: de regreso a casa, y mantuvo su relación en un perfil deliberadamente bajo durante años. Durante la entrevista, el actor también se refirió a su relación en un mundo donde ambos comparten la misma profesión.

“Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente bueno tener una base de relación que resista la prueba del tiempo”, afirmó. “Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida”.

Holland y Zendaya participan en La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para julio del 2026.