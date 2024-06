Travis Scott, de acuerdo a los registros de la cárcel de Miami-Dade, fue arrestado durante la madrugada de este jueves 20 de junio.

El rapero estadounidense, cuyo nombre real es Jacques Bermon Webster, fue detenido por la policía del condado por “intoxicación y alteración del orden público”.

Alrededor de las 4 horas, Travis Scott ingresó a prisión para enfrentar cargos de allanamiento de morada tras un incidente registrado en el puerto deportivo de Miami Beach, uno de los lugares más populares de la ciudad.

La fotografía policial del arresto del intérprete de Goosebumps fue revelada por el periodista Sheldon Fox a través de sus redes sociales.

Pese a su arresto, Travis Scott recuperó su libertad a las pocas horas de ingresar a prisión tras pagar una fianza de aproximadamente US$650, según muestran los registros de la policía del condado de Miami-Dade.

Esta no es la primera ocasión en la que el rapero de 33 años tiene problemas con la justicia, ya que en 2021 enfrentó una demanda civil luego de que 10 personas fallecieron en uno de sus conciertos por una avalancha humana.

