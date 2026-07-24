Tres maestras en concierto: el recital de música clásica que llegará al Conservatorio Nacional

El talento musical de las mujeres llegará al escenario del Conservatorio Nacional de Música con un concierto especial titulado Tres maestras en concierto.

La chelista Mónica Ortiz y las pianistas Alma Rosa Gaytán y Denise Menes se unirán para interpretar un repertorio integrado por obras de compositores internacionales, como Ludwig van Beethoven, Franz von Vecsey, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns, Richard Bennett y Manuel de Falla, además del compositor guatemalteco Jesús Castillo.

“En esta oportunidad tendré el honor de compartir escenario con las virtuosas del piano, las maestras Alma Rosa Gaytán y Denise Menes. Interpretaremos un amplio repertorio que abarca desde la majestuosidad de Beethoven hasta el virtuosismo de Manuel de Falla”, cuenta Mónica Ortiz, chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN).

El recital tendrá lugar el próximo martes 28 de julio, a las 19.30 horas, en la Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicada en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un precio de Q50 y solo podrán adquirirse en efectivo. Están disponibles en las oficinas de la OSN, ubicadas en las instalaciones del Conservatorio, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

La velada incluirá obras como:

"Sonata en Fa mayor, Op. 5 no. 1", de Ludwig van Beethoven

"Valse triste", de Franz von Vecsey

La "Habanera", de Georges Bizet

"Fiesta de pájaros", de Jesús Castillo

Suite en cuatro movimientos, de Richard Bennett

"Danza macabra", de Camille Saint-Saëns

"El ritual del fuego", de Manuel de Falla

Fecha

Martes 28 de julio del 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicada en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Q50

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