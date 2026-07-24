Tres maestras en concierto: el recital de música clásica que llegará al Conservatorio Nacional

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Tres maestras en concierto: el recital de música clásica que llegará al Conservatorio Nacional

Una chelista y dos pianistas protagonizarán un recital con obras de compositores nacionales e internacionales.

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Tres maestras en concierto: el recital de música clásica que llegará al Conservatorio Nacional

La pianista Denise Menes compartirá el escenario con la chelista Mónica Ortiz y la también pianista Alma Rosa Gaytán. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deporte)

El talento musical de las mujeres llegará al escenario del Conservatorio Nacional de Música con un concierto especial titulado Tres maestras en concierto.

La chelista Mónica Ortiz y las pianistas Alma Rosa Gaytán y Denise Menes se unirán para interpretar un repertorio integrado por obras de compositores internacionales, como Ludwig van Beethoven, Franz von Vecsey, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns, Richard Bennett y Manuel de Falla, además del compositor guatemalteco Jesús Castillo.

“En esta oportunidad tendré el honor de compartir escenario con las virtuosas del piano, las maestras Alma Rosa Gaytán y Denise Menes. Interpretaremos un amplio repertorio que abarca desde la majestuosidad de Beethoven hasta el virtuosismo de Manuel de Falla”, cuenta Mónica Ortiz, chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN).

El recital tendrá lugar el próximo martes 28 de julio, a las 19.30 horas, en la Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicada en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

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Las entradas tienen un precio de Q50 y solo podrán adquirirse en efectivo. Están disponibles en las oficinas de la OSN, ubicadas en las instalaciones del Conservatorio, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

La velada incluirá obras como:

  • "Sonata en Fa mayor, Op. 5 no. 1", de Ludwig van Beethoven
  • "Valse triste", de Franz von Vecsey
  • La "Habanera", de Georges Bizet
  • "Fiesta de pájaros", de Jesús Castillo
  • Suite en cuatro movimientos, de Richard Bennett
  • "Danza macabra", de Camille Saint-Saëns
  • "El ritual del fuego", de Manuel de Falla

Fecha

Martes 28 de julio del 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicada en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Q50

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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