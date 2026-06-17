Tributo sinfónico a Ricardo Arjona en Guatemala con la voz de Sebastián Alarcón

Sebastián Alarcón llega desde Chile para rendir tributo sinfónico al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en una velada especial que forma parte de la agenda del Festival de Junio 2026.

Alarcón, doble internacional de Ricardo Arjona, es considerado uno de los mejores intérpretes de su música. En esta ocasión se presentará en el escenario de la Gran Sala “Efraín Recinos” para interpretar los éxitos de su ídolo.

“El concierto recorre los grandes éxitos de Arjona, desde sus inicios hasta Seco, acompañado por músicos nacionales y la corista original Flor Lenz, en una experiencia emotiva que celebra su legado”, indica la publicación del Festival de Junio.

La cita es el viernes 19 de junio del 2026, a las 20 horas, en la Gran Sala “Efraín Recinos”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas cuestan Q225 y están disponibles en la página oficial del Festival de Junio y del Ministerio de Cultura y Deportes.

Fecha:

19 de junio del 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Gran Sala “Efraín Recinos”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precio:

Q225 por persona

Venta de boletos:

Adquiéralos a través del portal del Festival de Junio: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/tributo-a-ricardo-arjona/

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