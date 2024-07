“El 11 de abril del año pasado tuve un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hijo un Advil (ibuprofeno)”, explica el actor, de 56 años, en un video en el que aparece junto a un grupo de personas y que se hizo viral en X.

Luego, chasquea los dedos y espeta: “Estuve fuera de combate durante 20 días. No recuerdo nada”.

Al despertar le explicaron que estaba en un hospital de Atlanta recibiendo atención médica y que tuvieron que inyectarle cortisona.

Y continúa explicando: “el siguiente doctor dijo: ‘algo está pasando ahí arriba'”, sentenció mientras señalaba su cabeza.

La hija de Jamie Foxx, Corinne Foxx, informó el pasado abril que tuvo que acudir a urgencias debido a una “complicación médica”, sin revelar más detalles.

El comediante y su hija han trabajado juntos en diversos proyectos como el programa de tipo concurso Beat Shazam, emitido en la cadena FOX, en el que el oscarizado actor hace las veces de productor ejecutivo y presentador, mientras que su hija ejerce de DJ.

