Escenario
Un viaje por Italia: recital de violonchelo y clavecín de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala
En un nuevo recital, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala presenta un viaje musical por Italia y sus principales exponentes, a través del sonido del violonchelo y el clavecín.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala . (Foto Prensa Libre: Cortesía Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala)
A través del ritmo del violonchelo y el sonido del clavecín, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala llevará al público por un recorrido sonoro inspirado en los clásicos italianos.
El recital de música de cámara propone un viaje por la elegancia del barroco italiano, interpretado por los maestros Ricardo del Carmen y Pedro Velásquez.
Llamado Un viaje por Italia, este recital incluye piezas como la Sonata núm. 2 para violonchelo solo, de D. Galli; Ricercar núm. 3 para violonchelo solo, de D. Gabrielli; y Ricercata núm. 12 para violonchelo solo, de G. Battista Degli Antonii.
El concierto ofrece una experiencia íntima que conecta historia, sensibilidad y tradición musical, mediante obras de reconocidos compositores italianos en un formato para violonchelo solo y clavecín.
Fecha:
10 de febrero de 2026
Hora:
19.30 horas
Lugar:
Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, Ciudad de Guatemala
Precios y localidades:
Entrada general: Q30
Venta de entradas:
Los boletos pueden adquirirse directamente en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.
Programa
El repertorio incluye obras de destacados compositores del barroco italiano:
- Toccata y Chaconna – G. Battista Vitali
- Ricercata núm. 12 para violonchelo solo – G. Battista Degli Antonii
- Sonata núm. 2 para violonchelo solo – D. Galli
- Ricercar núm. 3 para violonchelo solo – D. Gabrielli
- Toccatas núm. 5 y 10 – P. Scipriani
- Capriccio núm. 1 para violonchelo solo – G. Maria Dall’Abaco
Segunda parte (con clavecín):
- Sonata en re menor – A. Scarlatti
- Sonata núm. 4 en si bemol mayor – A. Vivaldi
- Largo
- Allegro
- Largo
- Allegro
