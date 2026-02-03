“Una lágrima”, la marcha de Semana Santa que revive “Sueño de artista”, una exposición interactiva en Guatemala

El maestro Manuel Enrique Moraga Cospín representa una de las cumbres de la cultura guatemalteca y ahora su legado llega en una exposicion interactiva.

Moraga fue un destacado músico y compositor que desarrolló su obra entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con el paso del tiempo, lamentablemente, gran parte de su producción se consideró perdida. Por ello, durante casi dos años, su familia se ha dedicado a investigar y recuperar su legado, logrando un hallazgo relevante: más de 20 de sus 400 obras fueron rescatadas y están expuestas en el Palacio Nacional de la Cultura.

La exposición se titula Sueño de artista. “Al iniciar este trabajo, nos dimos cuenta de que existe una enorme cantidad de música de compositores contemporáneos a Moraga que quedó dispersa, olvidada o incluso desaparecida. El objetivo de Sueño de artista es rescatar y revitalizar ese patrimonio musical guatemalteco, devolviéndolo a la memoria colectiva. Esta primera edición está dedicada íntegramente al maestro Moraga”, explica Martín Urrutia, descendiente de la quinta generación del maestro y quien, junto a su familia, ha hecho una recopilación que presenta las partituras originales, así como códigos QR mediante los cuales es posible escuchar parte de estas piezas musicales.

¿Qué encontrará el público?

El recorrido está diseñado para presentar cronológicamente la vida y obra del maestro Moraga: su contexto, su especialización y su legado. Uno de los principales atractivos visuales de la muestra son publicaciones con proyección internacional con la música del artista guatemalteco. Parte de estas portadas están en alemán, francés y español.

La muestra dedicada a Manuel Moraga fue inaugrada el martes 3 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

También se aborda su trabajo colectivo junto a compositores como Rafael Álvarez Ovalle, Germán Alcántara, Fabián Rodríguez y Ángel López, con quienes impulsó una revista musical que dio espacio a compositores guatemaltecos para publicar sus obras.

Uno de los espacios más íntimos de la muestra está dedicado a su dimensión devocional. El maestro Moraga mantuvo una estrecha relación con la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria y con Jesús Nazareno de Candelaria, para quien compuso su obra más conocida: la marcha fúnebre Una lágrima. En esta sección también se presenta, como primicia, una marcha procesional inédita, recientemente recuperada y dedicada a la Cofradía del Santo Rosario.

La exhibición concluye con una sección sobre el legado musical familiar y la forma en que su herencia ha continuado a través de las generaciones.

Lidia Amparo Moraga González, nieta directa del compositor y con 96 años de edad, es quien mantiene viva esa memoria familiar. La tradición oral ha sido clave para preservar esta historia y construir la identidad familiar.

Investigación activa

Esta muestra es el resultado de un proceso de recuperación de obras fundamentales del maestro Moraga, y permitirá conocer no solo su trabajo musical, sino también su dimensión humana como creador y figura clave de la historia cultural guatemalteca.

“Gracias al proceso de recuperación de su vasto archivo, hemos encontrado diversas composiciones que han permanecido dormidas durante más de cien años y que hoy están listas para ser redescubiertas”, agrega Urrutia.

Liwy Grazioso Sierra, Ministra de Cultura y Deportes explica que pocas veces se encuentra en una exposición historia, patrimonio, amor familiar y un legado que ha trascendio generaciones. Además, la funcionaria agrega que es importante resaltar que en esta muestra es posible escuchar extractos de las piezas que se han recuperado, lo cual es una oportunidad para los visitantes.

Martin Urrutia, descendiente de Manuel Moraga; Liwy Grazioso, Ministra del Cultura y

El nombre del proyecto no es casual: Sueño de artista es el título de una sinfonía compuesta por el maestro Moraga que, hasta hoy, no ha sido recuperada. En honor a esa obra y a su legado, decidieron darle ese nombre al proyecto. “Nos interesa que esta exhibición pueda llegar a otros lugares, llevarla a Antigua Guatemala y, posteriormente, a distintos puntos del interior del país, para que más guatemaltecos conozcan quién fue Moraga y se le otorgue el lugar que merece en nuestra historia cultural”, añade Urrutia.

Fecha:

Del miércoles 3 al domingo 22 de febrero de 2026

Hora:

De lunes a domingo, generalmente de 9.30 a 16 horas

Lugar:

Galaría del Pasaje Sexta, Palacio Nacional de la Cultura

Precio:

Entrada gratuita

