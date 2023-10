“Ve a sus hijos tres días al mes”: los motivos por los que Piqué no estaría cumpliendo el acuerdo de custodia que tiene con Shakira

De acuerdo al documento legal que firmaron, Shakira cuenta con la custodia completa de Milan y Sasha, pero Gerard Piqué tiene la posibilidad de estar junto a sus hijos durante 10 días al mes.

Sin embargo, recientemente se reveló que el ex jugador del FC Barcelona no estaría cumpliendo con este acuerdo al no estar junto a sus dos hijos en Miami durante el tiempo que le corresponde.

La última semana, Piqué tomó un avión rumbo a territorio estadounidense para supuestamente estar junto a Milan y Sasha, aunque al final solamente estuvo tres días con ellos.

“Gerard Piqué llegó el viernes a Miami. Ha estado con sus hijos en un hotel. Ayer cogió un vuelo de vuelta a Barcelona. Viene a ver a sus hijos tres días al mes”, aseguró Nicolás Vallejo-Nágera.

Asimismo, la periodista Lorena Vázquez también habló sobre esta sorpresiva situación y dejó al aire el motivo por el que Gerard Piqué no ha cumplido con el acuerdo de custodia que tiene con Shakira.

“Él tiene que estar por convenio 10 días. ¿Por qué no ha estado los 10 días que le tocaban por convenio?”, mencionó.

La supuesta razón por la que Piqué no ha cumplido su acuerdo de custodia con Shakira

El viaje de Gerard Piqué a Estados Unidos no solo fue para ver a sus hijos, sino para cerrar algunos acuerdos de la Kings League y pasear junto a su novia Clara Chía Martí.

Debido a esto el ex futbolista español no pudo pasar los 10 días a los que tiene derecho junto a Milan y Sasha, ya que sus hijos no pueden estar en el mismo lugar que su actual pareja sentimental.