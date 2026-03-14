Escenario
“Verano sobre rieles”: el recorrido en tren que revive la historia del ferrocarril en Guatemala
El Museo del Ferrocarril presenta Verano sobre rieles, un programa que invita a los visitantes a recorrer las históricas vías del tren en un viaje lleno de historia, tradición y alegría.
Con recorridos en los trenes, el Museo del Ferrocarril celebra la historia ferroviaria en Guatemala. (Foto: Prensa Libre / Museo del Ferrocarril Guatemala)
En un evento para toda la familia, el Museo del Ferrocarril anuncia Verano sobre rieles, una actividad en la que la historia y la nostalgia se fusionan en un recorrido en tren.
Con tres recorridos programados en uno de los trenes históricos del país, el Museo del Ferrocarril llevará a los visitantes durante unos 30 minutos por los rieles que conectan Fegua con la estación Gerona.
Con actividades como dinámicas, espacios para fotografías y otras sorpresas programadas, el evento es ideal para disfrutar durante el verano.
“Cada recorrido es una experiencia única para compartir en familia y revivir la magia del ferrocarril”, destaca el Museo, que invita a conocer la historia ferroviaria a bordo del Tren Histórico.
Esto es lo que debe saber sobre el evento:
Fecha
Domingo 22 de marzo
Hora
Paseos a las 10, 11 y 12 horas
Lugar
9ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril
Precios
- Q75 por persona
- Niños de hasta 4 años, gratis
- Recorrido de 30 minutos
Venta de entradas
- En las instalaciones de Fegua, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas
- Reservaciones por WhatsApp al 3994-1310
Parqueo
- 10ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul)
- Tarifa única: Q20
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