“Verano sobre rieles”: el recorrido en tren que revive la historia del ferrocarril en Guatemala

En un evento para toda la familia, el Museo del Ferrocarril anuncia Verano sobre rieles, una actividad en la que la historia y la nostalgia se fusionan en un recorrido en tren.

Con tres recorridos programados en uno de los trenes históricos del país, el Museo del Ferrocarril llevará a los visitantes durante unos 30 minutos por los rieles que conectan Fegua con la estación Gerona.

Con actividades como dinámicas, espacios para fotografías y otras sorpresas programadas, el evento es ideal para disfrutar durante el verano.

“Cada recorrido es una experiencia única para compartir en familia y revivir la magia del ferrocarril”, destaca el Museo, que invita a conocer la historia ferroviaria a bordo del Tren Histórico.

Esto es lo que debe saber sobre el evento:

Fecha

Domingo 22 de marzo

Hora

Paseos a las 10, 11 y 12 horas

Lugar

9ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precios

Q75 por persona

Niños de hasta 4 años, gratis

Recorrido de 30 minutos

Venta de entradas

En las instalaciones de Fegua, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas

Reservaciones por WhatsApp al 3994-1310

Parqueo

10ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul)

Tarifa única: Q20

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