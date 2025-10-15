Verificamos por usted: ¿es real el caso de la mujer que llegó con un pasaporte de “Torenza” al aeropuerto JFK en EE. UU.?

Un video que se ha hecho viral, en el que una mujer aparece en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) presentando un pasaporte del país inexistente llamado “Torenza”, ha desatado una ola de comentarios entre los usuarios de redes sociales.

El supuesto reporte del Aeropuerto Internacional JFK muestra a una mujer que presenta un pasaporte del país “Torenza”, el cual no figura en ningún registro oficial. El video, que suma millones de visualizaciones, relata la historia de una viajera que supuestamente provenía de un vuelo desde Tokio. El incidente ha generado cientos de reacciones.

Según los reportes difundidos en línea, "los agentes de inmigración en el JFK quedaron desconcertados cuando la viajera presentó un pasaporte legítimo en apariencia, con sellos y registros de viaje a países como Japón, España y Brasil”.

Continúan explicando que los agentes verificaron que no existe ningún país con el nombre de Torenza en los registros de la ONU ni en bases de datos internacionales. Existen publicaciones que destacan que la mujer desapareció luego de haber sido trasladada a un hotel mientras se examinaba el caso.

Entre los usuarios han circulado comentarios que apuntan a un video manipulado. Otros sugieren que podría tratarse de un viajero del tiempo o de un universo paralelo.

¿Es real el video?

Al consultar con el aeropuerto JFK, Prensa Libre recibió una respuesta acerca del caso: “No podemos confirmar la autenticidad del video al que se refiere. No se informó de ningún incidente similar a los funcionarios del JFK”.

Algunos analistas en redes sugieren que se trata de un video generado con inteligencia artificial o que ha sido manipulado. También recuerdan un caso similar que cobró notoriedad en la década de 1950 y que es conocido como la leyenda del Hombre de Taured.

“En el verano de 1954, el aeropuerto Haneda de Tokio presenció un incidente similar que se convirtió en leyenda. Un hombre elegantemente vestido llegó en un vuelo procedente de Europa, presentando con seguridad un pasaporte de una nación de la que nadie había oído hablar: Taured”, recuerdan usuarios. El caso se llamó "El hombre de Taured".