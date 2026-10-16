Video de Los Tigres del Norte fue censurado: ¿qué se eliminó de su Tiny Desk Concert?

Luego de que el jueves 15 de octubre fueron muchas las voces las que celebraron que Los Tigres del Norte fueran protagonistas de un Tiny Desk Concert, el 16 de octubre lo que hay en muchos es enojo y desconcierto. La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), en primera instancia compartió íntegro el video de la actuación de la agrupación mexicana, que incluía un contundente mensaje del periodista Félix Contreras, pero luego, sin explicación, decidió eliminar precisamente ese pequeño, pero significativo discurso.

La alocución de Contreras fue destacada por gran número de medios de comunicación. Sin embargo, el viernes 16 de octubre, las palabras del comunicador simplemente desaparecieron de YouTube. "Ahora solo se escucha al periodista darle la bienvenida a la legendaria agrupación, sin su mensaje promigrante", señaló el diario El País.

La medida ha desatado reacciones tanto en la comunidad hispana de Estados Unidos como en los medios de comunicación de todo el mundo, que han reproducido las palabras de Contreras.

Ante los claros señalamientos de censura, la NPR no ha dado respuesta. La controversia pone sobre la mesa el debate acerca el tema de la libertad de expresión en los Estados Unidos.

Los primeros en dar la voz de alerta por la eliminación del segmento fueron los usuarios de redes sociales. Inmediatamente, en los comentarios del mismo video, anotaron su descontento. @gpmdigital anotó en su mensaje: "podrán eliminar pero no olvidaremos!! viva la musica, vivan los tigres del norte!!! saludos y cariños desde Chile".

Muchos otros decidieron colocar el mensaje pronunciado por Contreras al pie del video, tanto en español como en inglés.

El mensaje eliminado

En el video original, se pudo escuchar a Contreras pronunciar:

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Pueden remontarse a 1848, cuando cambiaron la frontera. Pueden remontarse a después de la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada Operación Espaldas Mojadas. Nos quitan nuestra humanidad y, desde que tenemos memoria, estos caballeros nos la han devuelto”, dijo Contreras. Así que es un gran honor tenerlos aquí”. Félix Contreras

Durante la actuación de cerca de 20 minutos, los propios artistas se refirieron al tema de los migrantes. Esa tónica quedó bien clara, cuando la primera de las canciones interpretada fue Somos más americanos, una composición que habla de fronteras, identidad cultural e historia de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. El propio Jorge Hernández, líder de la agrupación repitió con fuerza los versos: "Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios”.

Los otros temas interpretados fueron Golpes en el Corazón, Quiero Volar Contigo, Ni Parientes Somos y La Puerta Negra.

Así quedó el video sin la declaración del conductor:

https://www.youtube.com/watch?v=ZTcqu224vHw&list=RDZTcqu224vHw&start_radio=1

Hasta el momento tampoco ha habido ningún pronunciamiento por parte de los artistas ni de la NPR, pero los usuarios de redes siguen protestando y pidiendo que se regrese la versión original de la transmisión.