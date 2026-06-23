Video muestra la caída de Kirk Hammett en pleno concierto de Metallica en Irlanda

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, sufre una caída durante un concierto en Dublín, Irlanda, el viernes 19 de junio del 2026.

Las imágenes muestran al artista caminando por el escenario mientras toca la guitarra para interpretar Seek & Destroy, junto con el resto de la banda.

Al llegar a la orilla de la tarima, Hammett posa el pie derecho sobre una parte de la estructura cubierta con tela, pero al apoyar su peso y levantar la otra pierna, resbala y cae frente al público junto con su guitarra.

Fanáticos que estaban en primera fila intentaron ayudarlo a incorporarse, pero tras el incidente el músico tuvo que abandonar momentáneamente el escenario. Luego regresó para continuar con el espectáculo.

Posteriormente, el artista hizo publicaciones en sus redes sociales en las que compartió momentos de su estadía en Dublín y, en una de ellas, hizo referencia a la caída con la frase “Slip & Destroy” (“Resbala y destruye”).

Días antes, Hammett había sido criticado por el uso de una camiseta durante un concierto en Budapest, la cual llevaba la frase “Taylor Swift Is a CIA Psyop” (“Taylor Swift es una operación psicológica de la CIA”), junto con una imagen de la cantante con la mirada perdida.

Seguidores de la cantante abrieron un debate en redes sociales y criticaron al guitarrista de Metallica con comentarios como: “Nadie les hace caso ya, así que tuvieron que usar el nombre de Taylor para llamar la atención” y “Esto es tan aterrador. Los hombres la odian sin razón alguna. Esto está directamente relacionado con la violencia contra las mujeres”.

Sin embargo, ni Swift ni Hammett emitieron comentarios sobre la camiseta y el mensaje que esta llevaba.

La banda de heavy metal Metallica se encuentra en plena gira internacional, que incluye conciertos en varios países de Europa y Estados Unidos.