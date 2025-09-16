Videos: momentos nostálgicos de los desfiles y la conmemoración del 15 de septiembre en Guatemala

Al grito de los comandantes, las bandas musicales recorrieron las calles de distintos puntos del país, contagiando con su alegría a los guatemaltecos que participaron en la conmemoración de los 204 años de Independencia, una jornada llena de momentos nostálgicos que hicieron vibrar el corazón de la nación.

Puntos como el Centro Histórico de Guatemala, la ciudad de La Antigua Guatemala y Quetzaltenango fueron escenario de las fiestas patrias del 2025, donde se realizó el tradicional desfile de Independencia. Al ritmo de las bandas escolares, entre ellas las del tipo latin band, marching band y las tradicionales, los estudiantes demostraron su civismo y orgullo por Guatemala.

Uno de los momentos más emotivos fue la izada de la bandera en la Plaza de la Constitución. Al sonar el Himno Nacional, la emoción resonó en los corazones de los guatemaltecos que compartieron el fervor patrio.

En redes sociales, usuarios compartieron con nostalgia los recorridos de distintas bandas escolares que han marcado historia en el país, así como las celebraciones que se vivieron en varios puntos del territorio nacional.

Estos son algunos de los videos que han circulado en redes sociales:

Acto de la izada de la bandera

Participación de la Banda Enrique Gómez Carrillo

Entre los momentos más celebrados estuvo la presentación de la Banda Escolar Enrique Gómez Carrillo, cuyo desfile cautivó al público con su marcialidad, ritmo y coordinación.

Actuación de la banda Inca Jornada Matutina

Otra de las agrupaciones que destacó en la conmemoración del 15 de septiembre fue la Banda Inca JM, que impresionó con su fuerza escénica y precisión rítmica. Con una impecable presentación que combinó disciplina y talento, la banda recorrió las principales arterias de la ciudad capital, donde su ejecución musical fue aplaudida por cientos de personas.

Actuación del Liceo Guatemala

El Liceo Guatemala volvió a destacar en los desfiles del 15 de septiembre con una presentación que combinó fuerza, elegancia y precisión. Su banda escolar, una de las más reconocidas del país, recorrió las calles con un repertorio musical que despertó el aplauso del público en cada tramo.

Actuación de la banda Infantes de Guatemala

La Banda Infantes de Guatemala también se ganó los aplausos del público durante los desfiles patrios del 15 de septiembre. Con una puesta en escena vibrante y una ejecución musical impecable, la agrupación recorrió calles del Guatemala con paso firme y sincronía perfecta.

La Escuela Politécnica mantiene tradición con su marcha

Como cada año, la participación de la Escuela Politécnica marcó uno de los momentos más solemnes y esperados de las celebraciones del 15 de septiembre. Su tradicional marcha, ejecutada con precisión militar y disciplina característica, recorrió la Ciudad de Guatemala en medio del respeto y la admiración del público.



El Liceo Mercantil se destaca en desfile cívico

La banda escolar del Liceo Mercantil fue una de las grandes protagonistas del desfile cívico del 15 de septiembre. Con una actuación marcada por la energía, el ritmo y la coordinación, sus integrantes ofrecieron un espectáculo que entusiasmó a quienes presenciaron el recorrido en las principales avenidas de la ciudad.