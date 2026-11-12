Viernes Verde lleva el rock guatemalteco a Estados Unidos y presenta el videoclip de “No me duelas así”

Consolidada como una de las agrupaciones de rock más longevas de Guatemala con más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, Viernes Verde continúa con la difusión de Si este es el final…, su décimo álbum de estudio. Recientemente publicó el videoclip de No me duelas así, el segundo sencillo de esa producción.

Con el aprendizaje adquirido y la experiencia acumulada durante más de 33 años, Viernes Verde continúa activa y explora nuevas posibilidades sonoras y audiovisuales. No me duelas así es una de las baladas con las que se promocionó su más reciente disco.

El lanzamiento de la pieza audiovisual llega en un momento en el que la banda también prepara una breve gira por escenarios estadounidenses, donde tendrá encuentros con el público guatemalteco residente en Nueva York y Rhode Island.

“El video estuvo a cargo de Tavo Salazar, quien también grabó el video del tema No queda nada. Este nuevo material se grabó en Quetzaltenango y tiene que ver mucho con la letra”, dijo Edgar “Whiskey” Lara, mánager del grupo.

Omar Méndez —voz—; Carlos Méndez “Chingui” —bajo—; David Lemus “Mono” —guitarra y segunda voz—; Roger Marroquín —batería—; Mario Villanueva —guitarra—, y Pablo León “Mae” —teclados— son los responsables en la actualidad del sonido de Viernes Verde.

El próximo 28 de noviembre regresarán a Quetzaltenango para ofrecer un concierto con un cuarteto de cuerdas.

“En cuanto a No me duelas así, creo que es una rolita que trae muy marcado el espíritu del Viernes Verde original porque fue hecha muy al estilo de las composiciones que hicimos Mario hace mucho tiempo. Algo que me gustó de este disco es que volvimos a componer música con aquel, y volvió a fluir como si no hubiera pasado el tiempo. Además, creo que es una de las rolas que tiene su propio sello con el concepto del disco”, agregó Omar.

Nueva York y Rhode Island: el rock guatemalteco cruza fronteras

Además de promocionar el material audiovisual de su más reciente álbum de estudio, Viernes Verde llevará su música a EE. UU. con una breve gira programada para el 13 y el 14 de noviembre.

De acuerdo con Lara, las presentaciones de la banda se desarrollarán en el marco de Chapines Rock Fest, una iniciativa que busca reunir a la comunidad guatemalteca residente en territorio estadounidense.

“Las presentaciones fueron organizadas por Chapines Entertainment, quienes son los responsables del Chapines Rock Fest. Además, ya hemos participado anteriormente con ellos, debido a que son promotores chapines radicados en Estados Unidos, que apuestan por el arte guatemalteco al cien por ciento”, agregó el mánager de Viernes Verde.

La primera presentación será el viernes 13 de noviembre en Melrose Ballroom, ubicado en Queens, Nueva York, y la segunda se realizará el sábado 14 de noviembre en Pawtucket, Rhode Island.