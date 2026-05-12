Vin Diesel confirma cuatro series de “Rápido y Furioso” en streaming

La famosa saga Fast & Furious (Rápido y furioso) tendrá cuatro series de televisión en la plataforma de streaming estadounidense Peacock, según anunció Vin Diesel, protagonista de las películas que durante 25 años han recaudado más de US$7 mil millones en taquilla mundial.

“Peacock está lanzando cuatro programas del universo de Fast & Furious”, declaró durante la presentación upfront de NBCUniversal, celebrada en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

Según una fuente interna de Peacock, de momento solo una de las series está en desarrollo, mientras que las otras tres aún se gestan en Universal Television.

La primera producción contará con Diesel como productor ejecutivo. El actor confesó que durante años se resistió a extender la saga a la televisión, así como después de la primera película se opuso a hacer una secuela.

Sin embargo, accedió a llevarla a la televisión cuando Donna Langley, directora general corporativa de Universal Studios, quedó al frente de las operaciones televisivas de NBCUniversal.

“Eso fue cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir como una familia estarían protegidos en el espacio televisivo”, afirmó el actor, sin revelar la trama ni la fecha de estreno de la nueva producción.

La primera película de Rápido y furioso se estrenó en el 2001, por lo que este año se cumplen 25 años del inicio de la saga. Para celebrar sus bodas de plata, la franquicia realizará una proyección especial de la película original en el Festival de Cannes, a la que asistirán Vin Diesel y el productor Neal Moritz.

Luego de diez entregas principales, un spin-off, dos cortometrajes y una serie animada, Fast & Furious estrenará su undécima y última entrega, Fast Forever, el próximo 17 de marzo del 2028.