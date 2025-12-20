Virgen de Guadalupe fue consagrada en Guajitos

La Virgen de Guadalupe, también conocida como la Virgen del Tepeyac, fue consagrada este sábado en la Parroquia Santa María del Tepeyac, en Guajitos, zona 21 capitalina, por monseñor Gonzalo de Villa, quien firmó el acta de consagración.

Fieles asisten a la consagración de la Virgen de Guadalupe. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

“Es un gran honor la consagración de la Virgen”, afirma Jorge Lorenzo, quien cuenta que su padre, Nicolás Lorenzo, inició con esta tradición, que ahora continúa con los nietos: hacer una alfombra con pino y un altar para esperar a la Patrona de Guajitos.

La Virgen de Guadalupe sale en procesión cada año en Guajitos. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Luis Ortiz, quien participará en la danza de Moros y Cristianos, relata que este es un año especial. Tiene 16 años de formar parte del grupo. “Quiero dejar esta herencia a las nenas, en agradecimiento por las bendiciones que la Virgen nos ha dado y por la fe que le tenemos. Hoy que ha sido consagrada, me trae un recuerdo especial de mi hermano, quien cumpliría años y falleció hace cinco años”.

Como parte del grupo de los reyes, Luis Ortiz, participará en la danza. Los moros rojos buscan interrumpir el paso de la Virgen, mientras que los moros azules combaten contra ellos y abren el paso. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

“Motiven a sus hijos en los caminos de Dios, en la fe hacia la Virgen”, exhorta Ortiz.

José Luis Gómez Urías comenta que toda su vida han venerado a la Virgen y siempre la reciben con sus altares. “Nos ha dado nuestro hogar, bisnietos. La consagración traerá bendiciones para toda la colonia”, expresa.

“Los vecinos elevan plegarias a la Virgen, le confían sus preocupaciones y sus penas”, señala una de las feligreses.