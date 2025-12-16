¿Cuándo es el Día de los Inocentes 2025?

Una fiesta llena de bromas en Guatemala tiene una historia trágica detrás. El Día de los Inocentes en la Iglesia católica recuerda la fiesta de los Santos Inocentes mártires, en memoria de los niños que el cruel Herodes mandó matar.



En el 2025, esta fecha caerá domingo 28 de diciembre. La página del Vaticano explica que el Día de los Santos Inocentes conmemora un episodio del cristianismo: la matanza ordenada por el rey Herodes de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), tras el nacimiento de Jesús de Nazaret. Como Herodes no sabía en qué lugar se encontraba Jesús, ordenó asesinar a todos los pequeños para así asegurarse de acabar con la vida de quien estaba destinado a ser rey de reyes.



El Evangelio de Mateo relata la matanza: Herodes llamó a los sumos sacerdotes para preguntarles en qué sitio exacto iba a nacer el rey de Israel, al que habían anunciado los profetas. Ellos le contestaron: “Tiene que ser en Belén, porque así lo anunció el profeta Miqueas diciendo: ‘Y tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el jefe que será el pastor de mi pueblo de Israel’”.



Entonces Herodes se propuso averiguar exactamente dónde estaba el niño para después mandar a sus soldados a matarlo. Y, fingiendo, dijo a los Reyes Magos: “Vayan y averigüen acerca de ese niño; cuando lo encuentren, regresan y me lo informan, para ir yo también a adorarlo”. Los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció otra vez al salir de Jerusalén y, llenos de alegría, encontraron al divino niño Jesús junto a la Virgen María y San José; lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. En sueños recibieron el aviso divino de que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros caminos. El pérfido Herodes se quedó sin saber dónde estaba el recién nacido. Esto lo enfureció al extremo, por lo que rodeó con su ejército la pequeña ciudad de Belén y dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años, en la ciudad y alrededores.



Si bien no está claro cuánto tiempo permaneció la Sagrada Familia en Egipto, la tradición sostiene que fueron varios años. Tras la muerte de Herodes el Grande, regresaron a su hogar en Nazaret.



El papa Francisco declaró en su discurso de 2016 para la fiesta de los Santos Inocentes: “La Navidad está… acompañada, nos guste o no, de lágrimas. Los evangelistas no disfrazaron la realidad para hacerla más creíble o atractiva. No se entregaron a palabras reconfortantes pero ajenas a la realidad. Para ellos, la Navidad no fue un vuelo a la fantasía, una forma de esconderse de los desafíos y las injusticias de su época. Por el contrario, relatan el nacimiento del Hijo de Dios como un evento cargado de tragedia y dolor. Citando al profeta Jeremías, Mateo lo presenta en los términos más directos: ‘Se oye una voz en Ramá, lamento y gran lamento, Raquel llorando por sus hijos’. Es el llanto de las madres que lamentan la muerte de sus hijos ante la tiranía de Herodes y su sed desenfrenada de poder.

