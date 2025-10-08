Virgen del Rosario 2025: Horario y recorrido de la procesión infantil del 12 de octubre

Octubre en Guatemala es un mes con múltiples actividades dedicadas a la Virgen del Rosario. El Día de la Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre, según el calendario litúrgico.

La tradición fue difundida por la orden de los dominicos, a partir de que la Virgen le entregó el rosario a santo Domingo de Guzmán, para que la gente le rezara.

Ese día, a las 10 horas, se celebrará una misa presidida por monseñor Francisco Montecillo Padilla.

La tradicional procesión infantil, con la réplica más antigua de Nuestra Señora del Rosario, saldrá en su recorrido el próximo domingo 12 de octubre.

Fray Geovany Molina, OP, párroco de Santo Domingo, explica que esta procesión infantil tiene un recorrido corto. “El objetivo es promover la devoción a la Virgen del Rosario y dar oportunidad a los niños, que son parte de la cofradía desde pequeños. Son niños que se comprometen a rezar un misterio por día y se van involucrando en esta tradición”, dice Molina.

¿Cuál es el recorrido de la procesión infantil?

Se programa la salida a las 11.45 horas. Saldrá del templo sobre la 12 avenida, buscará la 9a. calle y 13 avenida.

Cruzará la 8a. calle y 12 avenida, y volverá a cruzar sobre la 7a. calle. Luego caminará por la 13 avenida hasta el Santuario de San José y parroquia de La Merced, en la 5a. calle.

El recorrido continúa por la 5a. calle, hacia la 11 avenida, en su retorno hasta la 10a. calle, donde cruzará para regresar al templo.

Fecha

Domingo 12 de octubre

Hora

11.45

Lugar

Basílica de Santo Domingo, 12 Avenida 10-51 zona 1

Precios y localidades :

Q.20

Venta de entradas:

Los turnos están a la venta durante la semana hasta el sábado 11 de octubre en el quiosco de la cofradía, en el atrio de la basílica.

