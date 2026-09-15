Vitto Murga: la guatemalteca que diseña para Ricardo Arjona debuta en la Semana de la Moda de Nueva York y presenta colección de edición limitada

Vitto Murga es una guatemalteca que ha cautivado con sus diseños en el territorio nacional e internacional. Con sus marcas se ha ganado el reconocimiento de expertos en moda global, debido a que se enfoca en honrar la naturaleza y la cultura del país.

En el 2025 fue elogiada en Guatemala debido a que creó distintas piezas coloridas, especialmente para la residencia que el cantautor Ricardo Arjona ofreció en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Del 31 de octubre al 14 de diciembre de ese año, en una zona interactiva instalada en el vestíbulo de ese recinto cultural, conocido también como Teatro Nacional, Murga presentó la colección Los hilos de la memoria, una propuesta de camisetas, gorras, bolsas y otros artículos elaborados junto con artesanos guatemaltecos.

De acuerdo con Murga, esa colección evidenció la cultura y fue un acto de honor que celebró el camino de Arjona y de los maestros artesanos que mantienen viva la identidad textil de Guatemala. Además, diseñó el vestuario que el cantautor nacional utiliza durante la gira Lo que el Seco no dijo.

El debut durante la Semana de la Moda de Nueva York

Convencida de continuar con su trabajo y dar visibilidad a su equipo, la diseñadora guatemalteca debutó recientemente durante la Semana de la Moda de Nueva York, EE. UU., con una colección de edición limitada, bajo una filosofía de no temporalidad.

El 13 de septiembre, Vitto Murga debutó en la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA), como parte de la Semana de la Moda de Nueva York y, como directora creativa de JASPE BY VITTO, exhibió Presente eterno SS27, su nueva colección unisex.

Vitto Murga lleva diseños de Guatemala a la Semana de la Moda de Nueva York con la colección "Presente eterno SS27". (Foto Prensa Libre: Cortesía Vitto Murga)

De acuerdo con Vitto Murga, su propuesta reunió más de 40 piezas de edición limitada que combinan bordados hechos a mano, textiles elaborados en telar de pie y la ancestral técnica del jaspe guatemalteco —anudado textil y reserva de color—.

En un comunicado, Murga indicó que la participación de JASPE BY VITTO en una de las principales semanas de la moda internacional posiciona nuevamente a Guatemala en el escenario global del diseño contemporáneo.

Vitto Murga se enfoca en honrar la naturaleza y la cultura del país con sus diseños. (Foto Prensa Libre: Cortesía Vitto Murga)

“Presente eterno SS27 también representa una apuesta por la colaboración entre proyectos de diseño local”, expresó la diseñadora guatemalteca. Con su dirección creativa, transforma técnicas textiles tradicionales en prendas contemporáneas que celebran la identidad, el trabajo artesanal y la riqueza cultural del país.

Las piezas de la nueva colección

Según Murga, su nueva colección está enfocada en una filosofía de no temporalidad y JASPE BY VITTO apuesta por prendas pensadas para trascender las temporadas y convertirse en piezas duraderas con una nueva narrativa de identidad local.

“Para la colección, JASPE BY VITTO trabajó por varios meses, de la mano de Edel Threads, un estudio de desarrollo y producción textil guatemalteco, liderado por la diseñadora Andrea Carazo, quien diseña y desarrolla textiles de la más alta calidad, tejidos en telar de pie, para marcas locales e internacionales”, agregó Vitto Murga.

De acuerdo con la diseñadora guatemalteca, la colección de piezas unisex de edición limitada está conformada por tops, chaquetas, chalecos y accesorios confeccionados en Guatemala con textiles elaborados exclusivamente para la marca en telar de pie.

Vitto Murga presenta colección en la Semana de la Moda en Nueva York. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Las alianzas y la proyección para Guatemala

Vitto Murga explicó que su reciente propuesta incorpora textiles del proyecto The New Denim Project, una empresa textil familiar guatemalteca reconocida por su enfoque de sostenibilidad y sus prácticas de suprareciclaje.

“Estas alianzas reflejan una de las premisas de la marca: demostrar que la tradición y la innovación pueden coexistir dentro de una industria de moda contemporánea y competitiva a nivel internacional”, explicó la diseñadora en un comunicado.

Ricardo Arjona felicita a Vitto Murga tras su presentación en la Semana de la Moda en Nueva York. (Foto Prensa Libre: Instagram)

De acuerdo con Murga, el objetivo de esta colección es trascender la creación de prendas. Además, genera oportunidades para las comunidades artesanales, diversifica sus ingresos y contribuye a que el trabajo hecho en Guatemala sea reconocido en el mundo como una expresión de diseño, identidad y lujo contemporáneo.

“Con Presente eterno SS27, JASPE BY VITTO vuelve a poner los hilos de Guatemala en el centro de la conversación internacional sobre moda, identidad y sostenibilidad”, concluyó la diseñadora nacional.