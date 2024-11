“Voice For Change”: El premio que Guatemala ganó en Miss Universo 2024

Ana Gabriela Villanueva Jolón, de 21 años representa a Guatemala desde agosto pasado. Villanueva Jolón es estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y representará a Guatemala en la 73 edición de Miss Universo.

La guatemalteca es originaria de Santa Rosa. “Mi sueño empezó desde muy pequeña y mi inspiración fue mi hermana porque ella ya participaba en certámenes de belleza. Además, mi mamá también influyó debido a que ella soñaba con verme en un escenario muy grande, me inculcó a que me involucrar en este tipo de eventos”, dijo Villanueva Jolón dijo en una entrevista previa con Prensa Libre.

Entre las 127 aspirantes la guatemalteca ganó uno de los primeros premios del certamen. Un espacio que destaca los proyectos sociales de las candidatas a Miss Universo.

Villanueva hizo una presentación previa de su proyecto social, el cual quiere impactar en reducir la desnutrición en Guatemala. Su propuesta, quiere llegar a los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché.

En la categoría oro, la guatemalteca fue reconocida por la organización junto Juliana Barrientos, Miss Bolivia y Davin Prasath, Miss Cambodia.

En segundo lugar o división plata también estuvieron Guinea, Tailandia, Finlandia, Aruba, entre otros.

Según medios internacionales desde el 2023, la organización Miss Universo, y la plataforma tailandesa de impacto social CI Talks se asociaron para crear este reconocimiento. Las participantes tienen que exponer en tres minutos su proyecto. Las ganadoras de este concurso son seleccionadas por una votación en línea, y participa un comité de selección integrado por exparticipantes.

Quienes son seleccionadas recibirán para el proyecto US$12 mil (cerca de Q96 mil). "La desnutrición en mi país afecta a los niños a lo largo de su vida. Es una barrera que impacta la pobreza", expresó en el video que dio a conocer su propuesta.

Durante la noche del evento final la guatemalteca lucirá una banda y un broche que le reconocerán como una de la ganadora.

La guatemalteca también ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociles antes del evento. "No puedo explicar como me siento con este gran día. Estoy tan emocionada por lo que vamos a vivir en esta noche. Me siento tan agradecida con Dios por las oportunidades que me brinda y por supuesto agradecida con cada una de esas personas que me envía buenas vibras desde lejitos! hoy, no solamente seré yo Guatemala, seremos todos esos guatemaltecos que demuestran cada día las personas resilientes que somos", dijo.

Cambios de último momento

El 7 de julio pasado, la organización de Miss Universo Guatemala eligió a la representante del país durante una ceremonia realizada en Antigua Guatemala. En esa edición, el jurado coronó a Mónica Andrea Aguilar Radford como la nueva reina de Guatemala y elegida para representar al país en la próxima edición de Miss Universo. Sin embargo, el domingo 25 de agosto se informó que Villanueva Jolón se convirtió en la nueva reina del país

“Mónica Andrea Aguilar Radford, quien fue coronada como Miss Universe Guatemala 2024 el pasado 7 de julio de 2024, nos ha compartido la maravillosa noticia que pronto se convertirá en madre. Este acontecimiento marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en su vida personal, la cual celebramos junto a ella y su familia. Nuestra felicitación extensiva a su familia en formación, auguramos todo el bienestar en este proceso de crecimiento. Estaremos atentos y brindando apoyo en todo momento. No obstante, dadas las particularidades de esta etapa, Andrea no podrá cumplir plenamente con los compromisos y responsabilidades inherentes al cargo”, agregó la organización en un comunicado.