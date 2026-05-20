Warner Bros. anuncia película de Hello Kitty: fecha de estreno y directores confirmados

La prensa internacional anunció la realización de la película más esperada por los fanáticos de uno de los personajes más tiernos a escala mundial: Hello Kitty.

Según medios internacionales, Warner Bros. informó que producirá una cinta basada en Hello Kitty, el personaje icónico de la marca japonesa Sanrio. La productora anunció que el estreno está previsto para el 21 de julio del 2028.

La película de Hello Kitty, de Sanrio, producida por New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation, contará con David Derrick Jr. y John Aoshima como directores. Beau Flynn es el productor y recientemente se sumó al proyecto Ramsay Naito, Productora de películas estadounidense y ex presidenta de Paramount Animation.

El guion lo escribe actualmente Jeff Chan, con borradores previos de Dana Fox, Katie Dippold, Adam Sztykiel, Jenny Jaffe, Lindsey Beer y Tamara Becher-Wilkinson.

Ambos directores habían firmado previamente acuerdos generales con Warner Bros. Pictures Animation bajo la dirección de Bill Damaschke.

Derrick Jr. trabajó anteriormente en el éxito Moana 2 para Disney, mientras que Aoshima es más conocido por su trabajo en Ultraman: Rising.

La gatita blanca de rostro simpático apareció en Japón en 1974. Gana miles de millones de dólares anuales para Sanrio, su creador, según un artículo publicado en Prensa Libre.

El rostro adorable de Hello Kitty dio la vuelta al mundo, con su eterno lazo sobre la cabeza, símbolo del “kawaii” japonés, es decir, “bonito” o “gracioso”.

En 1974, nadie hubiera imaginado que esa carita blanca bosquejada con unos pocos trazos, esa mirada vacía en un rostro sin boca, con seis rayitas para esbozar un bigote, llegaría a imponerse como un asombroso éxito mundial.

Su imagen es reproducida en todo el planeta en 50 mil artículos diferentes, desde la simple goma hasta la carlinga de los aviones. Durante los últimos años, Hello Kitty se ha convertido en uno de los íconos del “Japón Cool” y de esta cultura popular nipona que ha invadido el mundo con dibujos animados y mangas.

El universo rosado de Hello Kitty no se limita a las jovencitas románticas, sino que alcanza a todas las edades, en Japón y el resto del mundo. Quizás en la actualidad interese más a los adultos que a los niños, según el portavoz de la compañía Sanrio.

El portavoz de la empresa explicó que Hello Kitty se llama en realidad Kitty White, nació en el sur de Inglaterra el 1 de noviembre de 1974 y su signo astrológico es Escorpio.