¿Yuri padeció cáncer? La artista mexicana recuerda cómo recibió el diagnóstico hace cuatro años

Yuri, la cantante mexicana, reveló la difícil situación de salud que enfrentó hace cuatro años, cuando fue diagnosticada con cáncer, después de haber superado el covid.

En entrevista con un programa de televisión de su país, la artista compartió diversos aspectos de su vida y carrera, entre ellos, el padecimiento de la enfermedad.

El diagnóstico fue posible antes de que el tumor comenzara a presentar síntomas, gracias a una cirugía de vesícula que los médicos aprovecharon para revisar por completo los órganos de la cantante con la cámara utilizada durante la intervención.

Durante la exploración encontraron un tumor en el intestino, justo al final de ese órgano, de un tamaño de un centímetro y medio.

"Al final del intestino (había) un tumor como de centímetro y medio. 'Es un tumor que si a 2 meses más te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis'", dijo Yuri, al citar las palabras de sus médicos.

La artista recordó que, si los médicos no le hubieran practicado ese examen, el desenlace pudo haber sido trágico, pues, de haber hecho metástasis, las células cancerígenas habrían llegado a otros órganos y formado nuevos tumores.

Por fortuna, el tumor fue extraído con éxito por el personal de salud.

Además, contó que su mamá y su hermana también son sobrevivientes de cáncer, incluso, su madre padeció la enfermedad de niña y de adulta.

Según la artista, el tumor cancerígeno en su intestino pudo haberse desarrollado por consumir demasiados productos light en busca de mantener un peso saludable. Sin embargo, no hay estudios científicos que respalden esa teoría.