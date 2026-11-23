La Zarabanda de los Esclavos, una expresión cultural que cruza el puente del mismo nombre cada 17 de febrero, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

La expresión cultural que tiene lugar en el Puente de los Esclavos, en Cuilapa, Santa Rosa, fue reconocida oficialmente como patrimonio cultural el pasado 9 de noviembre del 2026, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes.

“Es una manifestación cultural única del pueblo Xinca con raíces en el siglo XVI. La tradición nació como una forma de memoria corporal y espiritual para recordar a los antepasados y honrar su historia”, detalla el Registro de Convite en el Sistema de Información Cultural (SIC).

Con ritmos y expresiones prehispánicas, la zarabanda se describe como “un baile descoordinado”, pues se realiza con movimientos libres y giros irregulares que simbolizan “la ruptura del orden, el fluir de la vida y un territorio que se opone al sometimiento”, además de representar la herencia afrodescendiente que se mezcla con rasgos de la cultura europea.

Los participantes recorren el puente hasta cruzarlo, con trajes coloridos y machetes que representan el trabajo diario y la fuerza para abrir nuevos caminos.

Un puente lleno de historia

Por orden colonial, la construcción del Puente de los Esclavos comenzó en la década de 1570, a cargo del ingeniero Antonio Bernasconi y con mano de obra forzada de esclavos provenientes del pueblo Xinca que ya habitaban el territorio, así como de personas afrodescendientes.

“La comunidad Xinca fue esclavizada tras las guerras de ocupación en el oriente del país tras la conquista de Pedro de Alvarado y esta estructura es un recordatorio de esta experiencia”, explica el Ministerio de Cultura y Deportes.

El puente, de 75 metros de longitud y 2 metros de ancho, fue construido con piedra canteada y está compuesto por 11 arcos en forma de diamante, con el objetivo de contrarrestar la fuerza de las corrientes del río Los Esclavos.

Como parte de la tradición, los participantes atraviesan el puente. (Foto Prensa Libre: cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

La estructura tiene un hoyo que, según la tradición oral, se hizo por “una patada del diablo”. Se cuenta que uno de los esclavos, que ya estaba agobiado por trabajar en la construcción, vendió su alma al diablo para poder terminar la obra en la fecha prevista.

El diablo terminó la construcción en una noche, pero el hombre, astuto y arrepentido, pidió intercesión y logró librarse. Enojado por no poder ganarse su alma, el diablo pateó el puente y dejó un hoyo que aún está en su estructura.

“Ahora hay más motivos para celebrar, pues la Zarabanda de Los Esclavos fue proclamada como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación debido a que es una conmemoración del pasado del pueblo Xinca, como una representación de la memoria viva y valoración de sus raíces históricas”, asegura la cartera de Cultura.