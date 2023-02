Zelaya es recibida con ovación en Guatemala tras su éxito en Viña del Mar

Desde el pasado 19 de febrero, la guatemalteca se presentó en el marco de la competencia internacional donde se enfrentó contra otros proyectos musicales de México, Chile y Ecuador.

La noche del pasado 23 de febrero se disputó la final del concurso internacional en donde Zelaya logró la Gaviota de Plata por Mejor Interpretación, luego de obtener un puntaje de 5.3 en una escala donde 7 era la mayor puntuación.

Luego de su paso por Chile, la cantante regresó a Guatemala a las 15:15 horas de este 26 de febrero, tras de un viaje en avión que transcurrió por más de 12 horas en medio de escalas por Chile y Colombia.



En Guatemala, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, Zelaya fue recibida por familiares, amistades y seguidores.

Pasadas las 15:30 horas, la artista se logró ver cerca de las compuertas en la terminal de arribos del aeropuerto donde apareció con una sonrisa que iluminaba su rostro. En su mano derecha portaba la Gaviota de plata obtenida en Viña del Mar.

La aparición de Zelaya provocó un grito unánime entre las personas de distintas edades quienes la esperaban. Los gritos al ritmo del nombre artístico de la cantante no dejaban de escucharse.“¡Zelaya! ¡Zelaya! ¡Zelaya!” se hacía escuchar.

“Nos fuimos a Viña regresamos con Gaviota” fue otra de las consignas repetidas este 26 de febrero en La Aurora.

Al encontrarse con la prensa local, Zelaya confesó sentirse acompañada y abrazada por un cariño colectivo.

“No me sentí sola, sentí la energía del país desde el día uno. No se diga la final. Cuando la agarré (refiriéndose la Gaviota de Plata) dije, esto es de mi Guatemala. Nos la merecemos porque somos un país luchador, lleno de artistas, gente que tiene mucho talento, que le pone amor a lo que hace”, dijo la artista.

La ahora ganadora de la Gaviota de Plata por su interpretación del tema “Como pueda”, también aseguró que los últimos días en Chile se sintieron como haber estado un año fuera de Guatemala.

“Siento que me fui un año. Viví muchas emociones: haber perdido la voz y haberla recuperado. Estoy muy agradecida con Dios por esto y con todos ustedes”, contó la intérprete.

En medio de la dos semanas que estuvo de viaje por Chile, y previo a una de sus presentaciones, la cantante experimentó una infección de laringe, lo cual estuvo a punto de complicar su participación.

Sin embargo, luego de 30 horas sin hablar y sin cantar, Zelaya pudo recuperarse. A su regreso a Guatemala, la intérprete aseguró que la infección había desparecido del todo.

“Una cosa prometí (…) Y dije…sí puedo traerles la gaviota, pero también prometí dejar el alma en el escenario para que Guatemala fuera recordado y creo que así será porque trajimos esto (el premio) a casa”, aseguró la artista.

En medio de las personas que estaban esperando a la ganadora de Viña del Mar estaba Fátima Méndez de 17 años, quien compartió que su gusto por la música de Zelaya inició luego de haberla escuchado por primera vez en un show de Navidad hace años.

“Cuando salió que estaría participando en Viña me alegré mucho por ella, y sobre todo cuando ganó”, mencionó la joven quien portaba un arreglo de flores de lana que incluían una gaviota que fue confeccionado por ella misma, y que fue elaborado durante un mes. El propósito era entregárselo a Zelaya este 26 de febrero.



Por otro lado, en el aeropuerto también se encontraban varios integrantes del Stepfans, colectivo de seguidores de Zelaya, que se formó en 2015 y que hasta la fecha conglomera a personas de la capital, Quetzaltenango, Totonicapán e incluso España.

Carol Alcántara, quien es parte del grupo de seguidores, llevaba este 26 de febrero un cartel en el que le daba la bienvenida a Zelaya. Además portaba una camiseta con el rostro de la cantante ganadora de Viña impreso. “Teffy es una persona tan sencilla, llena de amor y en cada canción lo plasma. Que represente a Guatemala así nos hace sentir orgullosos”, contó a Prensa Libre.