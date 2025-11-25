¿Cuándo se realizará la última “Noche de Luna” de noviembre en el Zoológico La Aurora?

Noches de Luna es un evento familiar en el Zoológico La Aurora que permite observar diversas especies en horario nocturno. Se trata de una experiencia especial que los organizadores califican como imperdible.

“Viva una experiencia nocturna diferente, rodeada de naturaleza, sonidos únicos y especies que podrá observar bajo la luz de la luna”, indican los organizadores en las redes sociales del Zoológico La Aurora.

Según dicha información, quedan dos fechas programadas: una el 28 de noviembre y otra el 5 de diciembre del 2025.

Para quienes deseen asistir, los organizadores enfatizan que es imprescindible llevar una linterna con celofán rojo por persona, para realizar el recorrido de forma responsable.

Fechas

28 de noviembre y 5 de diciembre del 2025

Hora

De 18 a 22 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, zona 13 capitalina

Precios

• Q55 (jóvenes y adultos)

• Q30 (niños y adultos mayores)

