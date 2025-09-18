Los guiños diplomáticos de la moda de Melania Trump en el Reino Unido

La primera dama de EE. UU. ha convertido en su firma el hecho de revelar y ocultar a partes iguales. Se arregla para reflejar el mensaje Trump de gloria bañada en oro y, al mismo tiempo, se blinda contra las miradas indiscretas del mundo. Por fin se quitó el sombrero.

Tras ocultar sus ojos bajo un sombrero violeta durante casi todo el primer día de la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, Melania Trump se soltó el pelo y apareció en el St. George’s Hall para el banquete de gala con un vestido amarillo de Carolina Herrera sin hombros, con mangas largas y un cinturón de seda color lavanda.

Está claro que entiende el valor de un momento de coronación.

Era un look relativamente minimalista comparado con el encaje dorado que cubría el vestido Phillipa Lepley de la princesa de Gales (de cuello alto y mangas largas), e incluso con el azul real del vestido Fiona Clare de la reina Camila, pero notablemente adyacente al dorado. En la familia dorada. Del mismo modo que el cinturón lavanda era una especie de versión pálida de los fajines azules que llevaban los anfitriones reales.

A estas alturas, Trump ha convertido en su firma el hecho de revelar y ocultar a partes iguales. Se arregla para reflejar el mensaje Trump de gloria bañada en oro y, al mismo tiempo, se blinda contra las miradas indiscretas del mundo y, tal vez, de las multitudes de manifestantes en el Reino Unido. Todo ello mientras apenas pronuncia una palabra audible.

De hecho, si el primer día de la visita de Estado fue en gran medida una experiencia de inmersión en la realeza para los Trump, calculada para satisfacer las aparentes ansias de Trump por los atavíos de la monarquía, la primera dama estaba haciendo su parte para vestirse como tal.

Desde la toma de posesión, el vestuario de Melania Trump no había estado tan a la vista ni había contado tanto una historia. Una historia sobre el poder de la indumentaria de marca, la evolución de la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido y lo mucho que se ha cuidado su autopresentación en los seis años transcurridos desde la última visita oficial de los Trump al Reino Unido.

Todo empezó con el largo abrigo de Burberry que lució a su entrada en el aeropuerto londinense de Stansted. Ya había llevado Burberry al principio de su última visita de Estado, pero entonces era una blusa de seda. Ahora era una gabardina hasta el suelo, como un vestido de baile para un día lluvioso, ceñido con un cinturón y el cuello subido.

Melania Trump junto con su esposo, el presidente estadounidense Donald Trump. (Foto Prensa Libre: The New York Times)

Por un lado, dejaba entrever la extravagancia de un traje de reina, al tiempo que sugería al menos un intento de gesto diplomático. Al fin y al cabo, Burberry es posiblemente la marca británica más famosa y está dirigida actualmente por un director ejecutivo estadounidense, lo que constituye un sutil recordatorio de que la cooperación transfronteriza puede ser un buen negocio, sobre todo cuando hay aranceles sobre la mesa.

Por otra parte, la cubría eficazmente de la barbilla al tobillo, como una tienda de campaña, sin delatar nada.

Y así como empezó, continuó. A su llegada al castillo de Windsor el miércoles por la mañana, Melania Trump no llevaba corona ni tiara, pero sí ese sombrero, que lució a juego con el atuendo real de la reina Camila, con un vestido azul brillante de Philip Treacy, y Catalina, princesa de Gales, con una toca vinotinto.

A diferencia de esos sombreros, que enmarcaban los rostros de las mujeres de la realeza como ofrendas al público, el sombrero de Melania Trump sirvió para ocultar su rostro (o al menos la mitad del mismo que podría ser la más reveladora), de forma parecida a lo que hizo su sombrero inaugural en enero. Al igual que aquel, este permaneció firmemente colocado durante todo el día, incluso cuando estaba en el interior viendo la colección real con la reina Camila, quien se quitó su propio sombrero.

Melania Trump junto a la Reina Camila de Reino Unido. (Foto Prensa Libre: The New York Times)

El sombrero escudo se está convirtiendo en una especie de marca registrada de la primera dama. Los sombreros desempeñaron un papel secundario durante el primer mandato de su marido, cuando lució dos tipos distintos de sombreros durante su viaje a África —un casco de safari y un fedora— y antes, cuando se puso un elegante atuendo blanco para dar la bienvenida al presidente francés Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte, en su visita de Estado. Pero los sombreros han adquirido una nueva importancia durante el segundo mandato de Trump, ya que la primera dama ha adoptado un enfoque más reticente hacia su trabajo. Su estilo favorito solo ofrece un poco, y nada más.

En este caso, el sombrero morado hacía juego con el traje gris oscuro de Dior que llevaba con él. Llevaba una chaqueta de doble botonadura de estilo militar con cuello mandarín que servía (una vez más) tanto de armadura como de aspiración por asociación.

Da la casualidad de que Dior tiene ahora una conexión con el Reino Unido (Jonathan Anderson, el nuevo diseñador, es de Irlanda del Norte) y, al igual que los sombreros, la marca se ha convertido en una especie de uniforme para Melania Trump.

Llevó un traje de Dior el último día de la Convención Nacional Republicana, y una capa de Dior en la ceremonia de colocación de coronas de flores previa a la investidura. En 2019, en el primer banquete de Estado británico, lució un vestido estilo columna marfil de Dior. Es una marca que le permite mantenerse dentro de su zona de seguridad y, al mismo tiempo, deja entrever que podría estar participando en el juego diplomático. O al menos considerarlo. Aunque es difícil saberlo, bajo ese sombrero.