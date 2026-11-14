Moda en Guatemala: pantalones holgados, colores y estilos que marcan tendencia, según el diseñador Mynor Véliz

La forma de vestir también permite expresar la personalidad y la identidad. En los últimos años, la moda en Guatemala ha evolucionado bajo la influencia de las tendencias que circulan en redes sociales, mientras otros apuestan por estilos propios y encuentran en los diseñadores locales nuevas formas de expresión.

Cada año, eventos como el Guatemala Fashion Week —que se realizará este jueves 19 y viernes 20, y donde participarán participarán doce diseñadores guatemaltecos y 17 internacionales— se convierten en plataformas para presentar las nuevas colecciones locales y ofrecer al público propuestas diferentes. Mynor Véliz, diseñador de moda que presentará su colección Pretty Impossible el próximo 19 de noviembre en este evento, compartió con Prensa Libre su perspectiva sobre la moda en el país, las tendencias, el regreso de estilos de otras épocas y la moda masculina.

Véliz explica que la moda pasa por un momento único debido a las redes sociales, ya que décadas atrás una tendencia podía durar dos o tres años e incluso marcar una década, como ocurrió en los años setenta. En la actualidad, estas tendencias son mucho más efímeras.

Tendencias de estilo

Entre las tendencias actuales, Véliz destaca el uso de siluetas más anchas. Los pantalones rectos o de corte holgado están ganando espacio, principalmente entre las generaciones jóvenes. Esta moda se ha introducido poco a poco en el país, donde dominan los pantalones skinny jeans, agrega el diseñador.

Otra tendencia son los cortes cropped, presentes en prendas como playeras, blusas y suéteres que llegan hasta la cintura del pantalón. Véliz destaca que, aunque pensó que esta tendencia podría encontrar resistencia, ha tenido buena aceptación entre los amantes de la moda.

Las tendencias actuales se orientan hacia los pantalones anchos y las prendas cortas, con las que se busca hacer énfasis en la cintura. El diseñador destaca que las siluetas holgadas, combinadas con un cinturón y una playera corta, hacen que esa parte del cuerpo resalte.

Véliz detalla que la pandemia provocó que las personas dejaran de usar prendas formales y optaran por ropa más cómoda. Sin embargo, considera que en los próximos meses el estilo formal volverá a cobrar relevancia.

Colores de tendencia

Los colores son uno de los principales indicadores de la moda internacional. Actualmente, el butter yellow (amarillo mantequilla) es uno de los tonos que ha cobrado fuerza, dice el diseñador. En Guatemala resulta un poco inusual porque la gente no está acostumbrada a utilizar amarillo. Sin embargo, está teniendo bastante aceptación, agrega Véliz.

Para él, en países como Guatemala no existe una paleta de tonos tan marcada como en otros donde las estaciones están más definidas. Por ello, en el país dominan los tonos neutros, como azul, negro, beige, verde militar, verde olivo y gris.

Esta preferencia ha comenzado a cambiar, resalta el diseñador, principalmente entre las generaciones más jóvenes, que están incorporando colores más llamativos debido a las tendencias extranjeras.

Aunque predominan ciertos colores, en verano las personas tienden a utilizar diversos tonos de rojo, naranja y amarillo, principalmente en tonalidades pastel. Desde su perspectiva, en invierno predominan los tonos café y corinto. “En general, considero que el guatemalteco tiende a tenerle miedo al color”, una situación que las nuevas generaciones están cambiando.

Mynor Véliz incorporará a su colección tonos como el amarillo mantequilla, uno de los colores en tendencia, que presentará en Guatemala Fashion Week 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía de Diego Echevers)

Moda masculina en crecimiento

El diseñador, que presentará una colección mixta de 12 looks, en su mayoría destinados a los hombres, comparte que tiempo atrás no existía una gran variedad de prendas o estilos, lo que lo llevó a adentrarse en el mundo de la moda. Sin embargo, resalta que, con el tiempo, la moda masculina ha crecido.

“Siento que en los últimos cinco u ocho años ha habido un crecimiento en la búsqueda de los hombres por prendas más distintivas”, principalmente por la influencia de las redes sociales, que llevan a las nuevas generaciones a mejorar su imagen y distinguirse.

“Siento que ahora existe mucho interés por mostrar una imagen más personal y única, y también por construir un estilo propio”, agregó Véliz, lo que refleja que la industria de la moda masculina cobra fuerza entre la población.

Su colección con teñidos manuales, el bordado con mostacilla y la experimentación pictórica se combinan con materiales poco convencionales. (Foto Prensa Libre: cortesía Diego Echevers)

Regreso de las tendencias de otras décadas

Mynor Véliz explica que las tendencias son una materialización de lo que la gente utiliza y de lo que ocurre en la sociedad. Aunque se crea que la moda se origina por decisiones estéticas, señala que también se deriva de los fenómenos sociales que se afrontan.

Uno de los ejemplos ocurrió durante la pandemia de covid-19, explica, ya que, debido al agotamiento de las reservas de algodón, se impulsó el uso de materiales reciclados. En los años ochenta se popularizaron las hombreras en la ropa femenina, recuerda, pero esto se debió a que las mujeres se estaban incorporando a espacios laborales dominados por hombres, resalta Véliz.

El regreso de estilos de otras décadas se debe a que los ciclos de las tendencias son mucho más cortos y a la nostalgia por épocas pasadas. Esto ha provocado el retorno de tendencias de los años setenta, ochenta y dos mil, pero por períodos más breves, resalta Véliz. El carácter efímero de la moda actual ha dado lugar a tendencias de consumo que duran meses, como ocurrió con el estilo coquette, destaca el diseñador.

El diseñador Mynor Véliz llevará más de 12 looks al Guatemala Fashions Week 2026, de los cuales, siete son destinados para hombres. (Foto Prensa Libre: cortesía Diego Echevers)

Véliz identifica dos comportamientos frente a las tendencias. Por un lado, las personas de entre 18 y 25 años, que han crecido con las redes sociales, adoptan estilos con mayor rapidez y de forma efímera. Por otro, las generaciones más adultas en Guatemala están incorporando tendencias como old money, provenientes de Estados Unidos o Europa, donde ya están perdiendo fuerza, pero que apenas comienzan a adoptarse en el país.

“Quienes más consumen moda actualmente están entre los 18 y los 40 años, es decir, las generaciones Z y millennial, que crecimos con la presión de vernos bien constantemente por las redes sociales”, agrega Véliz.

El diseñador invitó al público guatemalteco a experimentar con la moda más allá de seguir las tendencias, ya que considera que las personas se enfocan más en adoptar estilos, principalmente de Estados Unidos, que en encontrar uno propio. También invitó a apoyar a los diseñadores locales, que ofrecen prendas de mejor calidad.

Mynor Véliz se presentará este 19 de noviembre en el Guatemala Fashion Week con la colección Pretty Impossible, inspirada en una canción. Con ella busca mostrar que es posible crear una estética diferente a partir de elementos que no suelen considerarse materiales para elaborar ropa. La colección combina juguetes y elementos no convencionales con patrones y colores para mostrar cómo se puede llevar la moda a otro nivel.