New York inaugura Semana de la Moda digital con desfile en azotea

La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) arranca este domingo su evento más atípico debido a la pandemia de la COVID-19, con cinco días de presentaciones mayoritariamente digitales que han llevado a veteranas firmas a saltarse la cita mientras que otras emergentes aprovechan la oportunidad de este escaparate internacional.

La inauguración corre a cargo del diseñador Jason Wu, uno de los pocos que decidió hacer un desfile en persona bajo las estrictas normas sanitarias de las autoridades de Nueva York: en exteriores, solo pueden asistir un máximo de 50 personas, mientras que en interiores, la capacidad habitual se reduce al 50 % o no se permiten espectadores.

Según dijo el modisto de origen taiwanés al medio E! News, en su desfile solo habrá 36 personas con mascarilla y distanciadas, una diferencia abismal respecto al medio millar que suelen observar sus creaciones abigarrados entre el público y ansiando la primera fila, donde no suelen faltar la editora de Vogue, Anna Wintour, ni las celebridades.

“Algunos minoristas y editores clave estarán ahí; y algunos de mis amigos más cercanos, que solo estarán ahí para apoyarme”, explicó Wu, quien recordó que el evento, que se realizará a las 21.00 horas GMT en la azotea de los estudios Spring, sede de la Semana de la Moda, se emitirá en directo por internet.

Y es que así es como casi todas las marcas de esta NYFW van a mostrar sus creaciones: a través de desfiles retransmitidos en directo, videos grabados previamente, fotografías de las prendas (“lookbook”) u otro tipo de “activaciones digitales”, en palabras de una de las organizaciones que se encarga de la “Fashion Week”, la empresa IMG.

El diseñador japonés Tadashi Shoji, otro de los protagonistas de esta primera jornada, precisamente lanza su propuesta primavera-verano 2021 a través de la plataforma digital creada por IMG, “NYFW: The Shows”, pero no hará una pasarela en directo, sino que publicará imágenes y un vídeo pregrabado, según informó un portavoz.

Otra herramienta clave de esta edición será la plataforma RUNWAY360 del Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU (CFDA), una especie de “Netflix de la moda” que permitirá a las firmas negociar entre ellas y ofrecerá “experiencias diferentes” al público general, explicó uno de sus desarrolladores, Stephen Martell, en un “webinar” con periodistas.

“Nos emociona ver a 10 nuevas marcas estadounidenses en el calendario, muchas por primera vez, que podrían no haber tenido la oportunidad de compartir sus colecciones con una audiencia global sin el acceso a RUNWAY360”, dijo en una nota el máximo ejecutivo de la CFDA, Steven Kolb, quien recordó que la pandemia ha “trastornado el sector de la moda y golpeado a Nueva York particularmente fuerte”.

