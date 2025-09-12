Monedas de Guatemala: quiénes son los personajes que aparecen en el dinero del país

La riqueza cultural e histórica del país se refleja en cada uno de los elementos que conforman nuestra nación. Los personajes que aparecen en las monedas de Guatemala poseen relevancia en la historia nacional.

En la moneda de un centavo se visualiza la efigie de fray Bartolomé de las Casas, y en la de 25 centavos, la imagen de una mujer indígena. Esta representación es conocida popularmente como choca.

En el resto de las monedas se observan otras representaciones, como también sucede con los billetes guatemaltecos, en los que aparecen efigies de expresidentes, líderes religiosos, exministros, artistas y otros personajes destacados.

A continuación, se enumeran las figuras y símbolos que aparecen en las monedas de Guatemala, de acuerdo con información del Banco de Guatemala (Banguat).

Personajes que aparecen en las monedas de Guatemala

Fray Bartolomé de las Casas – Moneda de un centavo

La efigie de fray Bartolomé de las Casas aparece en la moneda de un centavo. Fue un fraile dominico considerado defensor de los pueblos indígenas durante la conquista española.

aparece en la moneda de un centavo. Fue un fraile dominico considerado defensor de los pueblos indígenas durante la conquista española. En la moneda también figuran las inscripciones “Un centavo” y “Fray Bartolomé de las Casas”. Tiene un diámetro de 19 milímetros y un peso de 800 miligramos.

Concepción Ramírez Mendoza – Moneda de 25 centavos

En la moneda de 25 centavos aparece el rostro de una mujer indígena. Según datos hemerográficos de Prensa Libre, la imagen fue incorporada desde 1964. Se trata de Concepción Ramírez Mendoza, conocida como Chonita, cuyo rostro fue seleccionado para representar a la mujer guatemalteca.

Ramírez Mendoza fue elegida mediante un concurso, y el pintor Alfredo Gálvez Suárez seleccionó su imagen para la moneda. Falleció en 2021.

“En el campo lateral derecho y de forma visible, contiene el número 25 seguido de la palabra centavos”, indica el Banguat. Su diámetro es de 27 milímetros y pesa 4.2 gramos.

Una moneda de 25 centavos representada en un díbujo a línea fue parte de los ganadores de SumArte X Guate 2023. (Foto Prensa Libre: cortesía Gronn)

Otras representaciones en las monedas de Guatemala

Cinco centavos : representa el árbol de la Libertad . También incluye el número 5, la palabra centavos y el lema “LIBRE CREZCA FECUNDO”. Su diámetro es de 16 milímetros.

: representa el . También incluye el número 5, la palabra centavos y el lema “LIBRE CREZCA FECUNDO”. Su diámetro es de 16 milímetros. Diez centavos : muestra un monolito de Quiriguá . En el lateral derecho figura el número 10, la palabra centavos y la inscripción “Monolito de Quiriguá”. Su diámetro es de 21 milímetros.

: muestra un . En el lateral derecho figura el número 10, la palabra centavos y la inscripción “Monolito de Quiriguá”. Su diámetro es de 21 milímetros. Cincuenta centavos : presenta la imagen de la monja blanca. Incluye el número 50, la palabra centavos y la inscripción “ Monja Blanca Flor Nacional ”. Su diámetro es de 24.25 milímetros.

: presenta la imagen de la monja blanca. Incluye el número 50, la palabra centavos y la inscripción “ ”. Su diámetro es de 24.25 milímetros. Un quetzal (Q1): exhibe una paloma estilizada con la inscripción “Paz”. También incluye las leyendas “Paz firme y duradera” en la parte superior y “29 de diciembre” en la parte inferior. Su diámetro es de 29 milímetros.

La moneda de Q1 posee un gran valor histórico en nuestro país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Quiénes aparecen en los billetes de Guatemala?

José María Orellana : fue presidente de Guatemala de 1921 a 1926. Su efigie aparece en el billete de Q1.

: fue presidente de Guatemala de 1921 a 1926. Su efigie aparece en el billete de Q1. Justo Rufino Barrios : gobernó Guatemala entre 1873 y 1885. Su imagen se encuentra en el billete de Q5.

: gobernó Guatemala entre 1873 y 1885. Su imagen se encuentra en el billete de Q5. Miguel García Granados : presidió el país de 1871 a 1873, tras liderar la Revolución Liberal de 1871, según datos del Ministerio de la Defensa. Su representación figura en el billete de Q10.

: presidió el país de 1871 a 1873, tras liderar la Revolución Liberal de 1871, según datos del Ministerio de la Defensa. Su representación figura en el billete de Q10. Mariano Gálvez : su efigie se visualiza en el billete de Q20. Fue prócer de la independencia y jefe de Estado de Guatemala durante la Federación Centroamericana.

: su efigie se visualiza en el billete de Q20. Fue prócer de la independencia y jefe de Estado de Guatemala durante la Federación Centroamericana. Carlos Zachrisson : fue ministro de Hacienda y gestor de la reforma monetaria y bancaria entre 1923 y 1926. Aparece en el billete de Q50.

: fue ministro de Hacienda y gestor de la reforma monetaria y bancaria entre 1923 y 1926. Aparece en el billete de Q50. Francisco Marroquín : obispo y fundador del Colegio Mayor. Su imagen se encuentra en el billete de Q100.

: obispo y fundador del Colegio Mayor. Su imagen se encuentra en el billete de Q100. Sebastián Hurtado, Mariano Valverde y Germán Alcántara: estos tres músicos guatemaltecos aparecen en el billete de Q200.