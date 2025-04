¿Nuevo romance? Tom Brady aparece con una mujer misteriosa en la fiesta de David Beckham

El 30 de marzo, el exjugador profesional de futbol americano, Tom Brady, decidió presentarse en la fiesta de cumpleaños del exfutbolista británico, David Beckham, en compañía de una mujer misteriosa, por lo que muchas personas consideraban que se trataba de la modelo rusa, Irina Shayk.

Desde que Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia del futbol americano profesional, finalizó su divorcio con la supermodelo brasileña de 44 años, Gisele Bündchen, en octubre del 2022, los seguidores del mariscal de campo han sentido mucha curiosidad por la vida amorosa del actual comentarista deportivo de 47 años.

El exjugador de los New England Patriots ha estado en una relación intermitente con la exnovia de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, desde diciembre del 2022; sin embargo, el haberlo visto con una mujer misteriosa en la celebración de David Beckham puso a todos los fanáticos en alerta máxima, debido a que claramente no era la modelo rusa.

"Tom Brady parece tener un nuevo interés amoroso en su vida. La leyenda de la Liga Nacional de Fútbol Americano llevó a una morena a la fiesta de cumpleaños de David Beckham el fin de semana", anunció el programa de televisión estadounidense que se especializa en noticias de celebridades, chismes, entrevistas, videos y fotos, TMZ.

#TomBrady appears to have a new love interest in his life ... the #NFL legend took a brunette to #DavidBeckham's birthday party over the weekend.



Full story HERE: https://t.co/3ekeCnFlSc



📽️: BACKGRID pic.twitter.com/S5x6hKVv14